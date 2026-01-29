Hindustan Hindi News
लगातार दूसरी तिमाही में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा, 1 महीने में 17% टूट गया यह शेयर

संक्षेप:

स्विगी को दिसंबर 2025 तिमाही में 1065 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1092 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। लगातार दूसरी तिमाही में स्विगी को 1000 करोड़ रुपये से ऊपर का घाटा हुआ है।

Jan 29, 2026 05:31 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी का घाटा एक साल पहले के मुकाबले बढ़ गया है। स्विगी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 1065 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। स्विगी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1092 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। लगातार दूसरी तिमाही में स्विगी (Swiggy) को 1000 करोड़ रुपये से ऊपर का घाटा हुआ है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 327.40 रुपये पर बंद हुए हैं।

54% बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू
स्विगी (Swiggy) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 54 पर्सेंट बढ़कर 6148 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में स्विगी का रेवेन्यू 3993 करोड़ रुपये था। स्विगी के फूड डिलीवरी बिजनेस का रेवेन्यू 2041 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल की समान अवधि में इस सेगमेंट से कंपनी को 1637 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पिछले साल से 20.5 पर्सेंट बढ़ गई। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में क्विक कॉमर्स सेगमेंट का रेवेन्यू 76 पर्सेंट बढ़कर 1016 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 577 करोड़ रुपये था।

एक महीने में 17% लुढ़क गए हैं स्विगी के शेयर
स्विगी के शेयर पिछले एक महीने में 17 पर्सेंट टूट गए हैं। फूड डिलीवरी कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 394.80 रुपये पर थे। स्विगी (Swiggy) के शेयर 29 जनवरी 2026 को 327.40 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 3 महीने में देखें तो स्विगी के शेयरों में करीब 22 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। स्विगी के शेयर फिलहाल IPO प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ 6 नवंबर 2024 को दांव लगाने के लिए खुला था और यह 8 नवंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में स्विगी के शेयर का दाम 390 रुपये था।

