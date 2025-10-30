Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Swiggy Q2 Results company loss widens to 1092 crore rupees in YoY share focus
इस कंपनी को भारी घाटा, पिछले साल से बढ़ गया नुकसान, शेयर में भी गिरावट

इस कंपनी को भारी घाटा, पिछले साल से बढ़ गया नुकसान, शेयर में भी गिरावट

संक्षेप: कंपनी के शेयर कमाई की घोषणा से पहले गुरुवार को 0.23% गिरकर ₹418 पर बंद हुए। हालांकि स्टॉक अब भी अपने IPO प्राइस ₹390 से ऊपर बना हुआ है, लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई है।

Thu, 30 Oct 2025 05:30 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Swiggy Ltd Q2 Result: देश की प्रमुख फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी लिमिटेड ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में ₹1,092 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में हुए ₹626 करोड़ के नुकसान की तुलना में काफी अधिक है। स्विगी के शेयर कमाई की घोषणा से पहले गुरुवार को 0.23% गिरकर ₹418 पर बंद हुए। हालांकि स्टॉक अब भी अपने IPO प्राइस ₹390 से ऊपर बना हुआ है, लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेवेन्यू में 54% की वृद्धि

कंपनी का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में बढ़कर ₹5,561 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹3,601 करोड़ था। इस प्रकार, स्विगी के राजस्व में 54 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, राजस्व में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद, कंपनी का घाटा बढ़ना यह दर्शाता है कि संचालन लागत और खर्चे अभी भी ऊँचे स्तर पर हैं।

ईबीआईटीडीए में बढ़ा घाटा

स्विगी का EBITDA भी नकारात्मक रहा। कंपनी ने इस तिमाही में ₹798 करोड़ का EBITDA घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह घाटा ₹554 करोड़ था। स्विगी के मुख्य फूड डिलीवरी सेगमेंट का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। इस खंड से कंपनी ने ₹1,923 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ₹1,577 करोड़ से अधिक है। वहीं, कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस (Instamart और अन्य सेवाएं) ने भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। इसका रेवेन्यू ₹980 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹490 करोड़ था। यह दिखाता है कि त्वरित किराना डिलीवरी का सेगमेंट कंपनी के लिए तेजी से विकास का नया इंजन बन रहा है।

₹10,000 करोड़ फंड जुटाने की योजना

स्विगी ने यह भी घोषणा की है कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 नवंबर, शुक्रवार को बैठक करेगा, जिसमें कंपनी ₹10,000 करोड़ तक की फंडरेजिंग पर विचार करेगी। यह फंड कंपनी QIP या अन्य किसी माध्यम से एक या अधिक चरणों में जुटा सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूंजी जुटाव कंपनी की विस्तार योजनाओं और प्रतिस्पर्धा के दबाव को संभालने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।