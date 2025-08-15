स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में किया इजाफा, अब कंपनी वसूलेगी हर ऑर्डर पर 14 रुपये

Swiggy Platform Fee: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया है। कंपनी अब हर एक फूड डिलीवर ऑर्डर पर 14 रुपये वसूल रही है। इससे पहले स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये थी।

Swiggy Platform Fee: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया है। कंपनी अब हर एक फूड डिलीवर ऑर्डर पर 14 रुपये वसूल रही है। इससे पहले स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये थी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार स्विगी ने 2 रुपये का इजाफा किया है। ग्राहकों पर भले ही इस फैसले का बहुत मामूली असर पड़े लेकिन कंपनियों के लिए लिहाज से हर ऑर्डर पर 2 रुपये अतिरिक्त मिलना फायदेमंद रहता है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति में काफी बेहतर हो जाता है।

2023 से स्विगी ने पैसा लेना किया था शुरू अप्रैल 2023 में स्विगी ने पहली बार अपने ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था। इसके बाद कंपनी धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाती रही। लेकिन इसका कोई भी असर कंपनी के ऑर्डर वैल्यूएम्स पर नहीं पड़ा। लेकिन कंपनियों के लिए यह पैसा काफी मददगार साबित होता है।

हर दिन स्विगी से होते हैं 20 लाख ऑर्डर मौजूदा समय में स्विगी से हर दिन 20 लाख ऑर्डर आता है। 2 रुपये की इस ताजा बढ़ोतरी को ही अगर देखें, तो इस हिसाब से स्विगी को हर 2.8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इनकम होगी। हर एक क्वार्टर में 8.4 करोड़ रुपये और एक साल में 33.60 करोड़ रुपये का लाभ होगा। हालांकि, यह संभव है कि कंपनी त्योहारों के सीजन के खत्म होने के बाद अपनी प्लेटफॉर्म फीस को घटा दे।

बीते कुछ समय में इटरनल (जोमैटो की पैरेंट कंपनी) और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस से करोड़ों रुपये का रेवन्यू जनरेट किया है। कंपनियों ने महसूस किया है कि प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाए जाने का को भी असर ऑर्डर वैल्यूयम पर नहीं पड़ रहा है। बता दें, अप्रैल 2023 में प्लेटफॉर्म फीस महज 2 रुपये थी। लेकिन बीते कुछ सालों में तेज इजाफा हुआ है।