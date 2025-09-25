स्विगी की नई शुरुआत, 115 से अधिक स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगे ये फीचर्स

स्विगी ने त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स की घोषणा की। यह फीचर फूड ऑन ट्रेन सर्विस से जुड़ा है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री देशभर के 115 से अधिक स्टेशनों पर और भी खास विकल्पों के साथ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकेंगे।

ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी ने त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स की घोषणा की। यह फीचर फूड ऑन ट्रेन सर्विस से जुड़ा है। इसके तहत ट्रेन से सफर करने वाले यात्री देशभर के 115 से अधिक स्टेशनों पर और भी खास विकल्पों के साथ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि इस बार यात्रियों को चार बड़े फीचर्स का फायदा मिलेगा। ये फीचर-सिटी बेस्ट डिशेज, ईजी ईट्स, प्योर वेज सेक्शन और नया ऑफर जोन हैं।

फीचर्स की डिटेल सिटी बेस्ट के तहत प्रमुख स्टेशनों पर मौजूद भरोसेमंद स्थानीय रेस्टोरेंट्स के मशहूर व्यंजन यात्रियों तक पहुंचाए जाएंगे। वहीं, ईजी ईट्स उन यात्रियों के लिए है जिन्हें सफर के दौरान आसानी से पैक और खाया जा सके ऐसा खाना चाहिए। इन पैकेज्ड मील्स के साथ कट्लरी भी उपलब्ध होगी। शाकाहारी और व्रत-उपवास करने वालों को ध्यान में रखते हुए स्विगी ने एक विशेष 100% प्योर वेज सेक्शन भी जोड़ा है, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपना पसंदीदा भोजन मिल सके। इसके अलावा नया ऑफर जोन यात्रियों को 30 से ज्यादा डील्स देगा, जिसमें वे 60% तक की बचत कर सकेंगे।

क्या कहा अधिकारी ने? स्विगी के वीपी-फूड स्ट्रैटेजी, कस्टमर एक्सपीरियंस और न्यू इनिशिएटिव्स दीपक मालू ने कहा- हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर यात्री को सही भोजन आसानी से मिल सके। हमने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा है और अब उनके सफर को और खास बनाने के लिए यह कदम उठाए हैं।