Swiggy introduces new features for Food on Train service ahead of festive season detail is here स्विगी की नई शुरुआत, 115 से अधिक स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगे ये फीचर्स, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Swiggy introduces new features for Food on Train service ahead of festive season detail is here

स्विगी की नई शुरुआत, 115 से अधिक स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगे ये फीचर्स

स्विगी ने त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स की घोषणा की। यह फीचर फूड ऑन ट्रेन सर्विस से जुड़ा है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री देशभर के 115 से अधिक स्टेशनों पर और भी खास विकल्पों के साथ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकेंगे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:58 PM
share Share
Follow Us on
स्विगी की नई शुरुआत, 115 से अधिक स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगे ये फीचर्स

ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी ने त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स की घोषणा की। यह फीचर फूड ऑन ट्रेन सर्विस से जुड़ा है। इसके तहत ट्रेन से सफर करने वाले यात्री देशभर के 115 से अधिक स्टेशनों पर और भी खास विकल्पों के साथ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि इस बार यात्रियों को चार बड़े फीचर्स का फायदा मिलेगा। ये फीचर-सिटी बेस्ट डिशेज, ईजी ईट्स, प्योर वेज सेक्शन और नया ऑफर जोन हैं।

फीचर्स की डिटेल

सिटी बेस्ट के तहत प्रमुख स्टेशनों पर मौजूद भरोसेमंद स्थानीय रेस्टोरेंट्स के मशहूर व्यंजन यात्रियों तक पहुंचाए जाएंगे। वहीं, ईजी ईट्स उन यात्रियों के लिए है जिन्हें सफर के दौरान आसानी से पैक और खाया जा सके ऐसा खाना चाहिए। इन पैकेज्ड मील्स के साथ कट्लरी भी उपलब्ध होगी। शाकाहारी और व्रत-उपवास करने वालों को ध्यान में रखते हुए स्विगी ने एक विशेष 100% प्योर वेज सेक्शन भी जोड़ा है, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपना पसंदीदा भोजन मिल सके। इसके अलावा नया ऑफर जोन यात्रियों को 30 से ज्यादा डील्स देगा, जिसमें वे 60% तक की बचत कर सकेंगे।

क्या कहा अधिकारी ने?

स्विगी के वीपी-फूड स्ट्रैटेजी, कस्टमर एक्सपीरियंस और न्यू इनिशिएटिव्स दीपक मालू ने कहा- हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर यात्री को सही भोजन आसानी से मिल सके। हमने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा है और अब उनके सफर को और खास बनाने के लिए यह कदम उठाए हैं।

इस तरह, स्विगी ने त्योहारी मौसम में यात्रियों के खाने के अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आगे कहा कि उनके फूड ऑन ट्रेन पेज को कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी तेजी से ऑर्डर करने के लिए अनुकूलित किया गया है।

Swiggy
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।