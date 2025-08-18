swiggy hikes platform fees as orders rise shares rise 3 percent स्विगी ने ऑर्डर बढ़ने पर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई, शेयर 3% चढ़े, Business Hindi News - Hindustan
स्विगी ने ऑर्डर बढ़ने पर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई, शेयर 3% चढ़े

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:15 AM
स्विगी के शेयरों ने आज बीएसई पर 3% की छलांग लगाई और दिन का उच्चतम स्तर ₹410.65 तक पहुंच गए। यह उछाल ऐसे समय में आया, जब कंपनी ने बढ़ते ऑर्डर को देखते हुए अपना प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला किया। स्विगी ने अपने खाना डिलीवरी के कारोबार में प्लेटफॉर्म शुल्क कुछ खास इलाकों में (जहां ऑर्डर की संख्या ज्यादा है) ₹12 से बढ़ाकर अब ₹14 कर दिया है। यह कदम कंपनी के बढ़ते नुकसान और खाना डिलीवरी बाजार में तेज होती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है।

कैसी है कंपनी की वित्तीय हालत?

अप्रैल-जून की तिमाही में स्विगी को सालाना आधार पर दोगुना नुकसान हुआ, जो बढ़कर ₹1,197 करोड़ हो गया। कंपनी के पास नकदी का बहिर्वाह भी ₹1,053 करोड़ रहा। हालांकि, एक अच्छी खबर यह है कि कंपनी का परिचालन राजस्व मजबूत ऑर्डर संख्या और उसकी क्विक-कॉमर्स सेवा इंस्टामार्ट में निवेश के चलते 54% बढ़कर ₹4,961 करोड़ हो गया।

शुल्क बढ़ाने का क्या फायदा होगा?

द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक माना जा रहा है कि यह बढ़ा हुआ शुल्क कंपनी को खर्चे पूरे करने और अपना मुनाफा बनाए रखने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, यह शुल्क आमतौर पर एक ऑर्डर की कुल कीमत (लगभग ₹500-₹600) का बहुत छोटा हिस्सा ही होता है। स्विगी ने इस नए शुल्क वृद्धि पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

रैपिडो की एक नई सर्विस 'ओनली' ने बढ़ाई टेंशन

इस क्षेत्र में अब प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने वाली है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने एक नई सेवा 'ओनली' लॉन्च की है, जो फिलहाल बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में चल रही है। ओनली खुद को एक सस्ता विकल्प बता रही है। वह रेस्तरां से सिर्फ 8-15% कमीशन लेती है, जबकि स्विगी और जोमैटो 16-30% तक कमीशन वसूलते हैं।

स्विगी शेयरों का हालिया प्रदर्शन

इस साल शुरू से अब तक स्विगी के शेयरों में 26.52% की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि, पिछले छह महीनों में उन्होंने 17.02% की बढ़त दिखाई है। पिछले तीन महीनों में यह बढ़त 29.61% और पिछले एक महीने में 1.28% रही।

