लार्जकैप कैटेगरी में स्विगी, डिक्सन की एंट्री...अडानी की कंपनी का बदलेगा स्टेटस?
ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी-स्विगी के अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज उन आठ शेयरों में शामिल हैं जिन्हें लार्ज-कैप का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को मिडकैप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह बदलाव एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के फरवरी 2026 के पुनर्गठन में देखा जा सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, बॉश, मुथूट फाइनेंस, कमिंस इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, केनरा बैंक सहित लगभग आठ शेयरों को लार्ज-कैप सेगमेंट में अपग्रेड किया जा सकता है।
ये स्टॉक मिडकैप में अपग्रेड हो सकते हैं
छह स्टॉक जल्द ही स्मॉलकैप से मिडकैप कैटेगरी में अपग्रेड हो सकते हैं, जिनमें एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, कोहेन्स लाइफसाइंसेज, अपार इंडस्ट्रीज, पूनावाला फिनकॉर्प, डेल्हीवरी और जिलेट इंडिया जैसे स्टॉक शामिल हैं। वहीं, दो स्टॉक- एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एंथम बायोसाइंसेज की मिडकैप में एंट्री हो सकती है।
ये शेयर हो सकते हैं डिमोट
इन्फो एज (इंडिया), ल्यूपिन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडस टावर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हैवेल्स इंडिया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और आरईसी वे आठ शेयर हो सकते हैं जिन्हें लार्जकैप से मिडकैप में डिमोट किया जा सकता है। वहीं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, एआईए इंजीनियरिंग, गुजरात गैस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अजंता फार्मा, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्मॉलकैप श्रेणी में डाउनग्रेड हो सकते हैं। स्मॉलकैप कैटेगरी के स्टॉक में एनएसडीएल, विक्रम सोलर, विक्रान इंजीनियरिंग, अमंता हेल्थकेयर, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, कल्पतरु, इंडिक्यूब स्पेसेस, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और आदित्य इन्फोटेक शामिल हैं।
लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कैटेगरी के बारे में
लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कैटेगरी बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर तय किए जाते हैं। लार्जकैप स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होता है। मिडकैप कैटेगरी की बात करें तो मार्केट कैप आमतौर पर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये के बीच होता है। इसी तरह, स्मॉलकैप स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है। भारत में, स्मॉलकैप कंपनियों का मार्केट कैप सामान्यतः 5,000 करोड़ रुपये से कम होता है।