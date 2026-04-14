1 शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड दे रही है यह कंपनी, मार्च तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री
Swaraj Engines Ltd ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था।
Dividend Stock: डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी स्वराज इंजन लिमिटेड ने डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। Swaraj Engines Ltd ने एक शेयर 110 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...
हर शेयर पर होगा 1100 प्रतिशत का फायदा
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Swaraj Engines Ltd ने बताया है कि 1 शेयर पर 1100 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 110 रुपये का फायदा होगा है। बता दें, कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
कितना हुआ नेट प्रॉफिट
Swaraj Engines Ltd ने दी जानकारी में कहा है कि मार्च तिमाही में 54.60 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 20.48 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45.40 करोड़ रुपये रहा था।
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान से पहले) 73.19 करोड़ रुपये रहा है। जोकि एक वित्त वर्ष पहले मार्च तिमाही में 61.22 करोड़ रुपये रहा था।
रिकॉर्ड तोड़ हुई बिक्री
Swaraj Engines Ltd ने बताया है कि मार्च तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 55004 यूनिट इंजन सेल्स की बिक्री हुई है। पिछले साल इसी पीरियड में 45594 यूनिट की बिक्री हुई थी। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 196.31 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 18.30 प्रतिशत बढ़ा है।
भारी भरकम डिविडेंड देती आ रही है कंपनी
इस कंपनी ने 2025 में एक शेयर पर 104.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 95 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने हर शेयर पर 92 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
सोमवार को Swaraj Engines Ltd के शेयर बीएसई में 0.96 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3900.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12.20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 191 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स में 58.30 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।