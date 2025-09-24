डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने की बड़ी डील, शेयर खरीदने की मची लूट, लगा अपर सर्किट

यह शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 5% की तेजी के साथ ₹606.15 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि उसी समय बीएसई सेंसेक्स 0.51% गिरकर 81,679.55 पर था। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹3,193.33 करोड़ पर स्थिर रहा। इस शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹606.15 और न्यूनतम ₹35.99 रहा है।

Swan Defence and Heavy Industries Share: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज शेयर के शेयर बुधवार को बीएसई पर 5% ऊपरी सर्किट पर पहुंच गए। इसी के साथ कंपनी के शेयर ₹606.15 प्रति शेयर के नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 5% की तेजी के साथ ₹606.15 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि उसी समय बीएसई सेंसेक्स 0.51% गिरकर 81,679.55 पर था। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹3,193.33 करोड़ पर स्थिर रहा। इस शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹606.15 और न्यूनतम ₹35.99 रहा है।

शेयरों में तेजी की वजह बता दें कि कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस समय आई जब कंपनी ने यूरोपीय ऑफशोर ऑयल और गैस वेसल्स की प्रमुख कंपनी रॉयल आईएचसी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU के तहत दोनों साझेदार अपनी विशेषज्ञता, इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक लाभों को मिलाकर ऑफशोर ऑयल और गैस वेसल्स सहित अन्य प्रकार के जहाजों का डिजाइन, निर्माण और रेट्रोफिटिंग करेंगे। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में स्वान डिफेंस ने कहा कि उसने डच फर्म के भारतीय प्रतिनिधि, अलार इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से रॉयल आईएचसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।