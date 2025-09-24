Swan Defence soars to all time high on inking MoU with Europe Royal IHC share suurges 5 percent डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने की बड़ी डील, शेयर खरीदने की मची लूट, लगा अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Swan Defence soars to all time high on inking MoU with Europe Royal IHC share suurges 5 percent

डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने की बड़ी डील, शेयर खरीदने की मची लूट, लगा अपर सर्किट

यह शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 5% की तेजी के साथ ₹606.15 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि उसी समय बीएसई सेंसेक्स 0.51% गिरकर 81,679.55 पर था। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹3,193.33 करोड़ पर स्थिर रहा। इस शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹606.15 और न्यूनतम ₹35.99 रहा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:44 PM
share Share
Follow Us on
डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने की बड़ी डील, शेयर खरीदने की मची लूट, लगा अपर सर्किट

Swan Defence and Heavy Industries Share: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज शेयर के शेयर बुधवार को बीएसई पर 5% ऊपरी सर्किट पर पहुंच गए। इसी के साथ कंपनी के शेयर ₹606.15 प्रति शेयर के नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 5% की तेजी के साथ ₹606.15 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि उसी समय बीएसई सेंसेक्स 0.51% गिरकर 81,679.55 पर था। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹3,193.33 करोड़ पर स्थिर रहा। इस शेयर का 52-सप्ताह उच्च ₹606.15 और न्यूनतम ₹35.99 रहा है।

शेयरों में तेजी की वजह

बता दें कि कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस समय आई जब कंपनी ने यूरोपीय ऑफशोर ऑयल और गैस वेसल्स की प्रमुख कंपनी रॉयल आईएचसी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU के तहत दोनों साझेदार अपनी विशेषज्ञता, इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक लाभों को मिलाकर ऑफशोर ऑयल और गैस वेसल्स सहित अन्य प्रकार के जहाजों का डिजाइन, निर्माण और रेट्रोफिटिंग करेंगे। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में स्वान डिफेंस ने कहा कि उसने डच फर्म के भारतीय प्रतिनिधि, अलार इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से रॉयल आईएचसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनालिस्ट की राय

एनालिस्ट का मानना है कि यह साझेदारी कंपनी के लिए भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स और राजस्व वृद्धि के अवसर पैदा कर सकती है। निवेशकों ने इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया, जिससे शेयर में तेजी और ऊपरी सर्किट लगने की स्थिति बनी। कंपनी की इस रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में कंपनी के ऑफशोर और रक्षा क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होने की संभावना है। बता दें कि छह महीनों में शेयर 569 प्रतिशत चढ़ चुका है और अब अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 35.99 रुपये से 1,584 प्रतिशत ऊपर है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।