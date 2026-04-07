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धाकड़ डिफेंस कंपनी को मिला अमोनिया डुअल-फ्यूल बल्क कैरियर का ऑर्डर, 5% चढ़ा शेयर, 1 साल में 1602% का रिटर्न

Apr 07, 2026 02:46 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Swan Defence Share Price: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर है। 

धाकड़ डिफेंस कंपनी को मिला अमोनिया डुअल-फ्यूल बल्क कैरियर का ऑर्डर, 5% चढ़ा शेयर, 1 साल में 1602% का रिटर्न

Defence Stock: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Swan Defence) ने एनर्जी वन लिमिटेड से चार 92,500 डीडब्ल्यूटी डुअल-फ्यूल अमोनिया बल्क कैरियर बनाने का कैटेगरी 4 ऑर्डर मिला है। इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर दिखा। बीएसई में डिफेंस स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया है। जिसके बाद स्टॉक का भाव बीएसई में 1703.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, ये भारत में बनने वाले पहले अमोनिया डुअल-फ्यूल जहाज होंगे। पहला जहाज अक्टूबर 2029 में डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद हर चार महीने के अंतराल पर बाकी के जहाज डिलीवर किए जाएंगे।

कंपनी ने बताया है कि कैटगरी -04 रेंज 1500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये के बीच का है।

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कितनी होगी लम्बी और चौड़ाई

हर डुअल-फ्यूल जहाज की लंबाई 229.5 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर होगी, और इनमें अमोनिया से चलने वाला प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। दक्षिण कोरिया की केएमएस-ईएमईसी इन जहाजों का डिजाइन तैयार करेगी। इनका वर्गीकरण डेट नॉर्स्क वेरिटास (डीएनवी) द्वारा किया जाएगा, जो दुनिया की प्रमुख क्लास सोसाइटी में से एक है।

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कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा?

स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड डायरेक्टर विवेक मर्चेंट ने कहा, “यह प्रोजेक्ट हासिल करना हमारी भविष्य की राह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के शिपबिल्डिंग सेक्टर और पिपावाव में विकसित हमारी क्षमताओं पर दुनियाभर के हितधारकों के भरोसे को दिखाता है। समुद्री ईंधन के रूप में अमोनिया अभी शुरुआती चरण में है और हमें इस बदलाव का हिस्सा बनने पर गर्व है क्योंकि हम ऐसे जहाज बना रहे हैं जो न सिर्फ आज के लिए प्रासंगिक हैं बल्कि उद्योग की भविष्य की दिशा के भी अनुरूप हैं।”

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1 साल में 1602% की तेजी

बीते 6 महीने के दौरान स्वान डिफेंस के शेयरों की कीमतों में 154 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1602 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले तीन साल में इस डिफेंस स्टॉक की कीमतों में 89555 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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