₹2 के शेयर में तूफानी तेजी, 2000% तक चढ़ गया भाव, कम समय में ही निवेशक मालामाल

Penny Stock- स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के शेयर (Swadeshi Industries and Leasing Ltd) लगातार चर्चा में हैं। आज सोमवार को कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट चढ़कर 56.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। यह शेयर इस साल अब तक छप्परफाड़ रिटर्न दे चुका है। इस साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयर 2000 पर्सेंट तक उछल गए हैं। इस दौरान इसकी कीमत 2 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई।

जून तिमाही के नतीजे नेट सेल्स मार्च 2025 में ₹6.63 करोड़ रही, जो मार्च 2024 के ₹2.46 करोड़ की तुलना में 169.22% की बढ़ोतरी है। तिमाही शुद्ध लाभ मार्च 2025 में ₹0.40 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के ₹0.09 करोड़ की तुलना में 543.78% अधिक है। ईबीआईटीडीए (EBITDA) मार्च 2025 में ₹0.47 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि मार्च 2024 में यह ₹0.09 करोड़ था। यानी इसमें 622.22% की बढ़ोतरी हुई।