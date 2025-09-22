₹2 के शेयर में तूफानी तेजी, 2000% तक चढ़ गया भाव, कम समय में ही निवेशक मालामाल
Penny Stock- स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के शेयर (Swadeshi Industries and Leasing Ltd) लगातार चर्चा में हैं। आज सोमवार को कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट चढ़कर 56.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। यह शेयर इस साल अब तक छप्परफाड़ रिटर्न दे चुका है। इस साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयर 2000 पर्सेंट तक उछल गए हैं। इस दौरान इसकी कीमत 2 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई।
जून तिमाही के नतीजे
नेट सेल्स मार्च 2025 में ₹6.63 करोड़ रही, जो मार्च 2024 के ₹2.46 करोड़ की तुलना में 169.22% की बढ़ोतरी है। तिमाही शुद्ध लाभ मार्च 2025 में ₹0.40 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के ₹0.09 करोड़ की तुलना में 543.78% अधिक है। ईबीआईटीडीए (EBITDA) मार्च 2025 में ₹0.47 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि मार्च 2024 में यह ₹0.09 करोड़ था। यानी इसमें 622.22% की बढ़ोतरी हुई।
कंपनी का कारोबार
स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1983 को हुई थी, हाल के समय में अपने शेयर प्रदर्शन और कारोबार दोनों ही मोर्चों पर चर्चा में रही है। कंपनी मुख्य रूप से ट्रेडिंग बिजनेस में सक्रिय है और टेक्सटाइल्स, कॉपर और खाद्य पदार्थों जैसे विविध क्षेत्रों में कारोबार करती है। इसके अलावा कंपनी लीज़िंग सेवाएं और पीवीसी बोतलों का निर्माण भी करती है। स्वदेशी इंडस्ट्रीज का रजिस्टर्ड ऑफिस ठाणे, महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पालघर, महाराष्ट्र में है। कंपनी ने लंबे समय से ट्रेडिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है।