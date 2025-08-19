सुजलॉन के शेयर का यू-टर्न, दांव लगाने को बेताब दिखे निवेशक, अब ग्रुप का बड़ा ऐलान

एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन के शेयर रिकवरी मोड में हैं। सुजलॉन समूह ने 2030 तक अपने सभी 15 प्लांट में 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने का संकल्प लिया है। आइए शेयर का टारगेट प्राइस जान लेते हैं।

एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन के शेयर रिकवरी मोड में हैं। लगतार चार दिन तक टूट जाने के बाद मंगलवार को शेयर को खरीदने की होड़ लग गई। इस बीच, सुजलॉन समूह ने 2030 तक अपने सभी 15 प्लांट में 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने का संकल्प लिया है। कंपनी ने बयान में घोषणा की कि वह आरई100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है, जो सीडीपी (कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट) के साथ साझेदारी में जलवायु समूह द्वारा संचालित एक वैश्विक आंदोलन है। बता दें कि आरई100 में विभिन्न उद्योगों की दुनिया की 400 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जो 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव की महत्वाकांक्षा से एकजुट हैं।

क्या कहा सीईओ ने सुजलॉन ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जे. पी. चलसानी ने कहा-आरई100 में शामिल होना हमारे इस विश्वास की एक सशक्त पुष्टि है कि नवीकरणीय ऊर्जा में सच्चा नेतृत्व हमारे अपने संचालन से ही शुरू होता है। हम दुनिया को न केवल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक मेगावाट ऊर्जा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा समर्थित हो। बता दें कि सुजलॉन समूह एक अग्रणी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी है, जिसकी 17 देशों में लगभग 21.1 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है।