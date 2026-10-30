सुजलॉन के शेयर में भूचाल, दिखा 52 हफ्ते का सबसे खराब परफॉर्मेंस, आपका है दांव?
मुख्य बातें
- सुजलॉन के सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद शेयर करीब 10 फीसदी तक टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹33.21 पर पहुंच गया
- आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इस शेयर के भविष्य को कैसे देखते हैं
Suzlon Energy share: सुस्त तिमाही नतीजे के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयर में शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सुजलॉन के शेयर 10 पर्सेंट टूटकर 33.21 रुपये पर आ गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। इस भूचाल के बाद उन निवेशकों की टेंशन बढ़ गई है जिनके पोर्टफोलियो में सुजलॉन के शेयर हैं। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इस शेयर के भविष्य को कैसे देखते हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
सुजलॉन के भविष्य को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग है। JM फाइनेंशियल ने सुजलॉन की रेटिंग को 'BUY' (खरीदें) से घटाकर 'ADD' (जोड़ें) कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट 46 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने कम मार्जिन और FY28 के बाद ग्रोथ की संभावनाओं पर दबाव पड़ने की आशंका जताई है। वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने अपनी 'BUY' रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन वैल्यूएशन को देखते हुए अपना प्राइस टारगेट 65 रुपये से घटाकर 55 रुपये कर दिया है।
ब्रोकरेज का कहना है कि डिलीवरी का काम अच्छे से चल रहा है और कमीशनिंग (प्रोजेक्ट चालू करने का काम) में भी तेजी आ रही है। हालांकि, कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव और 'सुजलॉन 2.0' पर ज्यादा खर्च होने की वजह से मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है। दूसरी ओर, नुवामा (Nuvama) ने अपनी 'HOLD' रेटिंग तो बनाए रखी लेकिन प्राइस टारगेट 51 रुपये से घटाकर 41 रुपये कर दिया है। नुवामा ने FY27 और FY28 के लिए प्रति शेयर कमाई के अनुमानों को क्रमशः 9% और 7% तक कम कर दिया है।
सितंबर तिमाही में मुनाफा घटा
सुजलॉन ने सितंबर तिमाही में 394 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल की समान तिमाही के 1,279 करोड़ रुपये के मुकाबले 69 फीसदी कम है। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 26 फीसदी बढ़कर 4869 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 3866 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 720 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 721 करोड़ रुपये के लगभग बराबर है। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 18.6 फीसदी से घटकर 14.8 फीसदी पर आ गया।
शेयर का परफॉर्मेंस
शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 8 फीसदी, एक महीने में 13 फीसदी, तीन महीने में 27 फीसदी और छह महीने में 38 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले एक साल में शेयर करीब 41 फीसदी कमजोर हुआ है। हालांकि, लंबी अवधि में इसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर करीब 455 फीसदी चढ़ा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें