इस स्टॉक पर निवेशकों का भरोसा, 1 दिन में 7% तक उछला शेयर; FIIs और MF ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी
Suzlon Energy share price: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में 7% की तेज उछाल देखने को मिली है, जिसकी मुख्य वजह FIIs और म्यूचुअल फंड्स द्वारा बढ़ाई गई हिस्सेदारी है। मार्च तिमाही में बड़े निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से स्टॉक में मजबूती आई है।
Suzlon Energy share price: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Limited) के शेयरों में हाल ही में जोरदार तेजी देखने को मिली है, जहां स्टॉक करीब 7% उछलकर 49 रुपये के पार पहुंच गया। इस उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण FIIs (Foreign Institutional Investors) और म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती दिलचस्पी है। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों ने मार्केट से पैसे निकालकर सुजलॉन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो इस कंपनी पर उनके भरोसे को दर्शाता है। यही वजह है कि मार्च तिमाही में FIIs की हिस्सेदारी 22.8% से बढ़कर 23.8% हो गई, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने भी हल्की बढ़ोतरी करते हुए अपनी हिस्सेदारी करीब 4.87% तक पहुंचा दी है।
आपको बता दें कि 2026 में अब तक यह स्टॉक करीब 10% तक गिर चुका था। ऐसे में बड़े निवेशकों की खरीदारी यह संकेत देती है कि वे इसे लंबी अवधि के लिए एक मजबूत अवसर मान रहे हैं। सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से एक है और भारत सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी, खासकर विंड और सोलर पावर पर लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बड़े निवेश और प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा फायदा सुजलॉन जैसी कंपनियों को मिलेगा।
मार्केट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कंपनी के फंडामेंटल धीरे-धीरे मजबूत हो रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए 55 रुपये तक का टारगेट बताया है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि कंपनी के लिए सबसे अहम फैक्टर इसका ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट्स का सही समय पर पूरा होना रहेगा। अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर डिलीवर करती है, तो इससे इसके मुनाफे और शेयर प्राइस दोनों को सपोर्ट मिलेगा।
टेक्निकल नजरिए से देखें तो पिछले कुछ महीनों में यह स्टॉक करेक्शन में था, लेकिन अभी इसमें रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल 49 रुपये के आस-पास इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है और अगर यह स्तर ज्यादा घटता है, तो आने वाले समय में 53 रुपये तक का स्तर भी देखने को मिल सकता है।
सुजलॉन एनर्जी में बढ़ती संस्थागत हिस्सेदारी और सेक्टर का मजबूत भविष्य इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहा है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में थोड़ी उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।