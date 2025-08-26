99% टूटकर 1.72 रुपये पर आ गया था यह एनर्जी शेयर, अब 1 लाख रुपये के बना दिए 33 लाख

सुजलॉन एनर्जी के शेयर 99% से अधिक टूटकर 1.72 रुपये पर पहुंच गए थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों ने अच्छी वापसी की। कंपनी के शेयरों ने 5 साल से कुछ ज्यादा समय में 1 लाख रुपये के निवेश को 33 लाख रुपये बना दिया है।

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने पिछले दिनों सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के लिए 80 रुपये का टारगेट दिया है। एनर्जी कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 56.94 रुपये पर बंद हुए हैं। यानी, मौजूदा दाम से सुजलॉन एनर्जी के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक उछल सकते हैं। हालांकि, सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के लिए लंबा वक्त चुनौतीभरा रहा है। पिछले सालों में कंपनी के शेयर 99 पर्सेंट से अधिक टूटकर 1.72 रुपये पर पहुंच गए थे। हालांकि, इस लेवल से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने अच्छी वापसी की है। कंपनी के शेयरों ने 5 साल से कुछ ज्यादा समय में 1 लाख रुपये के निवेश को 33 लाख रुपये बना दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 33 लाख

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयर 4 जनवरी 2008 को 373 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 मार्च 2020 को 1.72 रुपये पर पहुंच गए थे। कंपनी के शेयरों में 99 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि, 1.72 रुपये से लेवल से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस लेवल से 3210 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 27 मार्च 2020 को सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने इनवेस्टमेंट को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 33.10 लाख रुपये होती।

एक साल में 25% से अधिक की गिरावट

सुजलॉन एनर्जी के शेयर पिछले एक साल से दबाव में हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 25 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2024 को 76.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2025 को 56.94 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 13 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, पिछले 6 महीने में सुजलॉन के शेयर 9 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 86.04 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 46 रुपये है।