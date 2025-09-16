Suzlon Energy shares surges 2 percent after bag second largest order win from Tata Power unit टाटा पावर से मिला इस एनर्जी कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹59 पर आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
टाटा पावर से मिला इस एनर्जी कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹59 पर आया भाव

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल करने का ऐलान किया है। सुजलॉन एनर्जी ने मंगलवार, 16 सितंबर को बताया कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) से 838 मेगावॉट (MW) का बड़ा ऑर्डर मिला है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:00 AM
Suzlon Energy shares: रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 2% बढ़कर ₹59.25 पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल करने का ऐलान किया है। सुजलॉन एनर्जी ने मंगलवार, 16 सितंबर को बताया कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) से 838 मेगावॉट (MW) का बड़ा ऑर्डर मिला है।

ऑर्डर का डिटेल

यह ऑर्डर फर्म और डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) (FDRE) प्रोजेक्ट के तहत मिला है। प्रोजेक्ट में कुल 266 विंड टरबाइन (Suzlon S144 मॉडल) लगाई जाएंगी। हर टरबाइन की क्षमता 3.15 MW होगी। 838 MW क्षमता को 3 राज्यों में लगाया जाएगा- कर्नाटक : 302 MW, महाराष्ट्र : 271 MW और तमिलनाडु : 265 MW।

कंपनी ने क्या कहा

यह ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को NTPC ग्रीन एनर्जी से 1,544 MW का ऑर्डर मिला था। साथ ही, यह टाटा पावर के साथ सुजलॉन का तीसरा ऑर्डर है। सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चालसानी ने कहा- “टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लगातार हमें अपनी पसंदीदा पार्टनर मानती है, यह दिखाता है कि हम ‘मेड इन इंडिया’ इनोवेशन और बेहतरीन एक्सिक्यूशन क्षमता के साथ उनके विजन के अनुरूप काम करने में सक्षम हैं।” बता दें कि पिछले महीने खबर आई थी कि कंपनी नए CFO की नियुक्ति प्रक्रिया में है। मौजूदा CFO हिमांशु मोदी ने लगभग 4 साल पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

