टाटा पावर से मिला इस एनर्जी कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹59 पर आया भाव

Suzlon Energy shares: रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 2% बढ़कर ₹59.25 पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल करने का ऐलान किया है। सुजलॉन एनर्जी ने मंगलवार, 16 सितंबर को बताया कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) से 838 मेगावॉट (MW) का बड़ा ऑर्डर मिला है।

ऑर्डर का डिटेल यह ऑर्डर फर्म और डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) (FDRE) प्रोजेक्ट के तहत मिला है। प्रोजेक्ट में कुल 266 विंड टरबाइन (Suzlon S144 मॉडल) लगाई जाएंगी। हर टरबाइन की क्षमता 3.15 MW होगी। 838 MW क्षमता को 3 राज्यों में लगाया जाएगा- कर्नाटक : 302 MW, महाराष्ट्र : 271 MW और तमिलनाडु : 265 MW।