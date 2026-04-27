इस एनर्जी शेयर ने लगाई बड़ी छलांग, लगातार दूसरे दिन आई 5.7% की तेजी; 1 महीने में 40% तक का रिटर्न

Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयर में 27 अप्रैल को करीब 5.7% की तेजी दर्ज की गई और यह ₹57 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन की बढ़त और पिछले एक महीने में करीब 40% की रैली ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को यह स्टॉक 5% से ज्यादा उछलकर ₹57 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं, इसने पिछले एक महीने में करीब 40% तक का रिटर्न दिया है। सुजलॉन (Suzlon) के शेयरों में यह उछाल सिर्फ बाजार के अच्छे माहौल की वजह से नहीं, बल्कि कई मजबूत फैक्टर्स की वजह से है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

मजबूत फैक्टर्स

कंपनी के शेयर में उछाल आने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी और कंपनी के मजबूत Q4 (मार्च तिमाही) नतीजे की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि कंपनी की आय (Revenue) 51% बढ़कर ₹5,708 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं, EBITDA और नेट प्रॉफिट में भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ की संभावना जताई गई है।

ब्रोकरेज की क्या राय है?

JM फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस स्टॉक पर Buy रेटिंग बरकरार रखी है और ₹64 का टारगेट दिया है, यानी मौजूदा कीमत से करीब 19% तक का अपसाइड दिख रहा है। दूसरी ओर सिस्टमैटिक्स (Systematix) का मानना है कि सुजलॉन (Suzlon) भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में करीब 35% हिस्सेदारी के साथ लीडर है और इसके पास 6.5 GW का मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे भविष्य में ग्रोथ साफ नजर आती है।

कंपनी की ताकत सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, EPC (Engineering, Procurement, Construction) और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसी सेवाएं शामिल हैं। इससे कंपनी को लगातार आय (Recurring Revenue) मिलती रहती है।

फाइनेंशियल स्थिति में सुधार

पहले सुजलॉन (Suzlon) पर कर्ज ज्यादा था, लेकिन अब कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को मजबूत किया है। कर्ज कम होने और बेहतर मैनेजमेंट के कारण अब कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी बोली लगा पा रही है।



निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी

दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशक (FII) भी इस स्टॉक में लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं। मार्च तिमाही में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 23.9% हो गई है। वहीं रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जो इस स्टॉक में बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

सुजलॉन का शेयर परफॉर्मेंस

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। NSE पर यह स्टॉक ₹57 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें करीब 5.73% (₹3.09) की जोरदार बढ़त दर्ज हुई है। यह तेजी लगातार दूसरे सत्र की रैली को आगे बढ़ाती है और बताती है कि निवेशकों का भरोसा इस स्टॉक पर मजबूत हो रहा है। हाल के दिनों में बढ़ती बिजली मांग, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पॉजिटिव माहौल और मजबूत ऑर्डर बुक जैसी वजहों से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है।

क्या आपको खरीदना चाहिए?

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) में फिलहाल मजबूत मोमेंटम और पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ, कंपनी की बेहतर फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत ऑर्डर बुक इसे लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक बनाते हैं। हालांकि, स्टॉक में तेजी के बाद थोड़ी बहुत गिरावट (profit booking) भी आ सकती है, इसलिए निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता जरूर ध्यान में रखें।