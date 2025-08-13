सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट में बड़ा इस्तीफा, शेयर क्रैश, चेक करें टारगेट प्राइस

सुजलॉन एनर्जी ने सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी के इस्तीफे की घोषणा की है। इस खबर के बीच शेयर में बड़ी गिरावट आई। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन के शेयर के लिए 80 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

Suzlon energy share price: बाजार में तेजी के बीच बुधवार को एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी- सुजलॉन एनर्जी के शेयर को बेचने की होड़ सी मच गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सुजलॉन के शेयर करीब 5 फीसदी टूट गए। यह गिरावट कंपनी की ओर से जून तिमाही के नतीजे घोषित किए जाने के बाद आई है। वहीं, सुजलॉन के मैनेजमेंट में एक इस्तीफा भी हुआ है। बता दें कि कंपनी ने सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी के इस्तीफे की घोषणा की है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 7.3 प्रतिशत बढ़कर 324.32 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का बीते वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में प्रॉफिट 302.29 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 2,044.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,165.19 करोड़ रुपये हो गई। बता दें कि कंपनी को तिमाही में एक गीगावाट (1,000 मेगावाट) के ऑर्डर मिले, जिससे उसकी कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट हो गई।

कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव सुजलॉन ने कहा कि कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी 31 अगस्त, 2025 को पद छोड़ देंगे और उनके स्थान पर नए सीएफओ का चयन अंतिम चरण में है। वहीं, कंपनी के निदेशक मंडल ने विनोद आर. तांती को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा गिरीश आर. तांती को कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति और पारिश्रमिक के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात सात अक्टूबर 2025 से छह अक्टूबर 2030 तक होगी। हालांकि इसके लिए कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कहां तक जाएगा शेयर? ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने कहा कि तिमाही नतीजे कुल मिलाकर अच्छे और उम्मीदों के अनुरूप थे। ब्रोकरेज ने कहा- हमने अपने वित्त वर्ष 26 के समायोजित पीएटी अनुमान में 25% की कटौती की है। हम अपने वित्त वर्ष 27 के कर दर अनुमान को भी मामूली रूप से बढ़ाकर 12% कर रहे हैं।