सुजलॉन के शेयर में आएगी तेजी? ब्रोकरेज फर्म का अनुमान-30% से ज्यादा बढ़ेगा भाव
Suzlon Energy Share price: एनर्जी सेक्टर की कंपनी- सुजलॉन एनर्जी के शेयर लगातार ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने इस शेयर को खरीदने की सिफारिश है। आइए जानते हैं क्या है टारगेट प्राइस।
शेयर का टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज यूबीएस ने सुजलॉन एनर्जी पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए ₹78 का टारगेट प्राइस रखा है। यह मौजूदा कीमतों से 30% की संभावित बढ़त को दिखाता है। बता दें कि बीएसई पर इस शेयर की कीमत 59.28 रुपये है।
टाटा पावर से मिला है ऑर्डर
सुजलॉन समूह को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से 838 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जो इस वित्त वर्ष का सबसे बड़ा ऑर्डर है। यह ऑर्डर कंपनी की मजबूत और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से मिले 1,544 मेगावाट के ऑर्डर के बाद यह सुजलॉन का अबतक का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है।
टाटा के ऑर्डर की डिटेल
838 मेगावाट की इस परियोजना में सुजलॉन के 266 एस144 पवन टर्बाइन शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक की रेटेड क्षमता 3.15 मेगावाट होगी और ये कर्नाटक (302 मेगावाट), महाराष्ट्र (271 मेगावाट) और तमिलनाडु (265 मेगावाट) में रणनीतिक रूप से स्थित होंगे। बता दें कि सुजलॉन समूह एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी 17 देशों में लगभग 21.1 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 7.3 प्रतिशत बढ़कर 324.32 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का बीते वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 302.29 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 2,044.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,165.19 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी को तिमाही में 1,000 मेगावाट के ऑर्डर मिले, जिससे उसकी कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट हो गई।