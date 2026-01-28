Hindustan Hindi News
एनर्जी कंपनी को मिल रहा दनादन ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹47 पर आया शेयर

संक्षेप:

एक्सचेंज फाइलिंग में सुजलॉन ने बताया कि उसे आर्सेलरमित्तल की भारत स्थित रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट से 248.85 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर के बाद निवेशकों में कंपनी को लेकर पॉजिटिव माहौल देखने को मिला।

Jan 28, 2026 10:57 am IST
Suzlon Energy Share: सुजलॉन एनर्जी के शेयर बुधवार, 28 जनवरी को फोकस में रहे और करीब 3 फीसदी तक चढ़ते नजर आए। कंपनी को दिग्गज स्टील निर्माता आर्सेलरमित्तल समूह से अब तक का पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। एक्सचेंज फाइलिंग में सुजलॉन ने बताया कि उसे आर्सेलरमित्तल की भारत स्थित रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट से 248.85 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर के बाद निवेशकों में कंपनी को लेकर पॉजिटिव माहौल देखने को मिला।

क्या है डिटेल

यह प्रोजेक्ट गुजरात के बच्छाऊ (Bachau) इलाके में लगाया जाएगा और यह आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील के भारत स्थित प्लांट्स के लिए कैप्टिव इस्तेमाल के तौर पर होगा। सुजलॉन इस प्रोजेक्ट में 79 विंड टरबाइन जनरेटर (WTG) सप्लाई करेगी, जिनकी क्षमता 3.15 मेगावाट प्रति टरबाइन होगी। यह ऑर्डर गुजरात में चल रहे 550 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें सुजलॉन को विंड पावर का काम सौंपा गया है।

कंपनी के लिए यह ऑर्डर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पिछले एक साल में ग्रीन स्टील से जुड़ा चौथा ऑर्डर है। इस नए प्रोजेक्ट के साथ गुजरात में सुजलॉन की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 4.5 गीगावाट हो गई है। सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश टांटी ने कहा कि स्टील सेक्टर देश की बुनियादी ढांचे की रीढ़ है, लेकिन यह सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले सेक्टर्स में भी शामिल है। ऐसे में डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।

सुजलॉन के शेयर

ऑर्डर मिलने की खबर के बाद सुजलॉन के शेयर करीब 3.2 फीसदी की तेजी के साथ ₹47.23 पर कारोबार करते दिखे। हालांकि, मौजूदा तेजी के बावजूद यह शेयर अपने हालिया 52-वीक हाई से करीब 50 फीसदी नीचे बना हुआ है। वहीं, सुजलॉन ग्रुप के CEO जेपी चलसानी ने बताया कि कंपनी आने वाले समय में अपने EPC बिजनेस की हिस्सेदारी को कुल ऑर्डर बुक का 50 फीसदी तक बढ़ाने पर काम कर रही है। निवेशकों के लिए यह ऑर्डर कंपनी के बिजनेस रिकवरी और ग्रोथ की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।

