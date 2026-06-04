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नए बिजनेस में एंट्री लेगी सुजलॉन एनर्जी, शेयर पर टूट पड़े निवेशक, ब्रोकरेज भी गदगद

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सुजलॉन शेयर की बात करें तो बीएसई पर 54.38 रुपये की पिछली क्लोजिंग के बाद गुरुवार को 55.75 रुपये तक गया। वहीं, ब्रोकरेज फर्म JM Financial शेयर को लेकर गदगद है। 

नए बिजनेस में एंट्री लेगी सुजलॉन एनर्जी, शेयर पर टूट पड़े निवेशक, ब्रोकरेज भी गदगद

अगर पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सुजलॉन एनर्जी ने कारोबार विस्तार का ऐलान किया है। सुजलॉन 2.0 के तहत कंपनी अब केवल विंड टरबाइन निर्माता नहीं रहेगी बल्कि सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्युशंस में भी विस्तार करेगी। कंपनी की इस घोषणा के बाद गुरुवार को सुजलॉन के शेयरों में 3 फीसदी की तेजी देखी गई। हालांकि, ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह शेयर अभी और मुनाफा देगा। आइए डिटेल जान लेते हैं।

सुजलॉन के शेयर का परफॉर्मेंस

बीएसई पर 54.38 रुपये की पिछली क्लोजिंग के बाद गुरुवार को शेयर 55.75 रुपये तक गया। यह करीब 3 पर्सेंट का उछाल है। ब्रोकरेज फर्म JM Financial के अनुसार सुजलॉन के शेयर ₹65 तक जा सकते हैं। यह करीब 20 फीसदी के उछाल का अनुमान है। जून 2025 में यह शेयर 69.48 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2026 में शेयर 38.17 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले एक वर्ष में शेयर में 17 फीसदी की गिरावट रही है, लेकिन तीन वर्षों में इसने 405 फीसदी और पांच वर्षों में 725 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

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सुजलॉन के ऐलान?

सुजलॉन ने एक बयान में कहा कि कंपनी अब बैटरी स्टोरेज सहित कई नए व्यवसायों में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही यह एक प्लेटफॉर्म भी शुरू करेगी, जिसके जरिये रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाओं को बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में बदला जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को कंपनी ने RE DevCo नाम दिया है।

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कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि केवल इस DevCo इकाई में वित्त वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य व्यवसाय क्षेत्रों में भी 600 से 700 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। सुजलॉन ने अपने अगले पांच वर्षों के लक्ष्य भी साझा किए। इसके तहत कंपनी का लक्ष्य है कि उसकी वार्षिक रिन्यूएबल एनर्जी बिक्री चार गुना बढ़कर 10 गीगावाट तक पहुंच जाए और वर्ष 2031 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 15 गीगावाट तक बढ़े।

कंपनी का लक्ष्य

सुजलॉन का लक्ष्य FY31 तक 15 GW का ऑर्डर बुक तैयार करना, भारतीय विंड एनर्जी बाजार में लगभग 40 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करना है। इसके अलावा, निर्यात बाजार से 3 GW के ऑर्डर प्राप्त करना है। कंपनी को उम्मीद है कि उसका नया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बिजनेस RE DevCo अगले पांच वर्षों में कुल कारोबार का लगभग 60 फीसदी योगदान देगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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