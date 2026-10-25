52-वीक हाई से 39% टूटा सुजलॉन का शेयर, Q2 रिजल्ट से लौटेगी तेजी? क्या यही है सही समय?

मुख्य बातें

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनी सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों में पिछले कुछ समय से दबाव बना हुआ है। एक समय ₹80 के पार पहुंचने वाला यह शेयर अब अपने 52-वीक हाई से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को NSE पर सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) का शेयर ₹37.40 पर बंद हुआ, जो इसके 52-वीक हाई ₹69.50 से करीब 39% कम है। सितंबर 2024 में री-रेटिंग के बाद बने उच्च स्तर से भी शेयर में बड़ी गिरावट आ चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब निवेशकों की नजर कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों पर है। कंपनी 29 अक्टूबर 2026 को बोर्ड मीटिंग में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर विचार करेगी। बाजार को उम्मीद है कि कारोबार में सुधार, मजबूत ऑर्डर बुक और खर्चों पर नियंत्रण से कंपनी के प्रदर्शन को सहारा मिल सकता है। वहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने शेयर के लिए ₹42 और ₹46 के संभावित स्तर बताए हैं। लेकिन क्या नतीजों के बाद शेयर में वाकई तेजी आएगी? आइए समझते हैं।

सुजलॉन एनर्जी का शेयर क्यों गिर रहा है?

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयर में गिरावट को समझने के लिए कंपनी के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालना जरूरी है। जुलाई 2022 में शेयर का भाव ₹6 से नीचे था। इसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार और कर्जमुक्त होने की खबर से शेयर में तेजी आई। सितंबर 2024 तक यह करीब ₹83 के स्तर तक पहुंच गया था। कंपनी के घाटे से निकलकर मुनाफे में आने के बाद बाजार ने इसके शेयर को बेहतर वैल्यूएशन देना शुरू किया। शेयर बाजार की भाषा में इसे री-रेटिंग कहा जाता है। हालांकि, इस तेजी के बाद निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गईं और अब बाजार कंपनी से मुनाफे के साथ-साथ मार्जिन में भी लगातार सुधार चाहता है।

SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, कंपनी के मुनाफे में आने से पहली री-रेटिंग हो चुकी है। अब अगली तेजी के लिए कंपनी को खर्च नियंत्रित करके मार्जिन में सुधार दिखाना होगा। जब यह सुधार कंपनी के वित्तीय नतीजों में स्पष्ट दिखाई देगा, तभी शेयर की री-रेटिंग की नई संभावना बन सकती है।

29 अक्टूबर को आएंगे सुजलॉन एनर्जी के Q2 नतीजे

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को होगी। इसमें 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा।

इन नतीजों में निवेशक मुख्य रूप से 3 बातों पर नजर रखेंगे।

- रेवेन्यू और डिलीवरी: कंपनी कितने प्रोजेक्ट पूरे करती है और कारोबार की रफ्तार कैसी रहती है।

- EBITDA मार्जिन: बढ़ते खर्चों के बीच कंपनी अपने ऑपरेटिंग मुनाफे में कितना सुधार करती है।

- नेट प्रॉफिट: क्या कंपनी की कमाई में मजबूती दिखाई देती है और आगे के लिए क्या संकेत मिलते हैं।

कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहते हैं तो शेयर को सहारा मिल सकता है। हालांकि, कमजोर नतीजे या मार्जिन को लेकर निराशा बनी रहने पर शेयर में उतार-चढ़ाव भी बढ़ सकता है।

Q2 में 690 MW की डिलीवरी का अनुमान

ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) के अनुमान के मुताबिक, सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में करीब 690 MW की डिलीवरी कर सकती है। ब्रोकरेज ने दूसरी छमाही यानी H2 FY27 में डिलीवरी बढ़कर लगभग 2.1 GW होने का अनुमान जताया है, जबकि पहली छमाही के लिए यह आंकड़ा करीब 1.2 GW बताया गया है।

नुवामा (Nuvama) ने कंपनी के EBITDA मार्जिन का अनुमान लगभग 16.6% रखा है। यह ब्रोकरेज का अनुमान है, कंपनी का घोषित नतीजा नहीं। वास्तविक प्रदर्शन 29 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसके अलावा बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 5.9 GW से 6.1 GW के दायरे में है। मजबूत ऑर्डर बुक से आने वाली तिमाहियों में कामकाज और डिलीवरी को सहारा मिल सकता है। विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 2028 तक EBITDA में करीब 22% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि (CAGR) की संभावना भी जताई है। हालांकि, बड़ी ऑर्डर बुक का फायदा तभी मिलेगा, जब कंपनी तय समय पर प्रोजेक्ट पूरे करे और लागत को नियंत्रित रखते हुए मुनाफे में सुधार कर सके।

चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगाड़िया के मुताबिक, Suzlon Energy के टेक्निकल चार्ट पर ट्रेंड में बदलाव के संभावित संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने मौजूदा शेयरधारकों को ₹35 का सख्त स्टॉप-लॉस रखते हुए शेयर होल्ड करने की सलाह दी है।

उनके बताए प्रमुख स्तर इस प्रकार हैं।

टेक्निकल स्तर कीमत स्टॉप-लॉस ₹35 पहला संभावित टारगेट ₹42 ₹42 के ऊपर मजबूती आने पर अगला स्तर ₹46

बगाड़िया के मुताबिक, अगर शेयर निर्णायक रूप से ₹42 के ऊपर निकलता है तो यह ₹46 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। नए निवेशकों के लिए भी उन्होंने ₹35 का स्टॉप-लॉस रखते हुए ₹46 का संभावित टारगेट बताया है। ध्यान दें कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट के अनुमान हैं, निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं। स्टॉप-लॉस लगाने के बावजूद तेजी से उतार-चढ़ाव या गैप-डाउन की स्थिति में वास्तविक नुकसान अलग हो सकता है।

₹38–₹40 का स्तर क्यों है अहम?

KC सिक्योरिटीज के VP-रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट महेश एम. ओझा के मुताबिक, Suzlon Energy का शेयर पिछले एक साल में करीब 29% और साल की शुरुआत से अब तक लगभग 26.5% गिर चुका है। उनका मानना है कि मौजूदा गिरावट के बाद शेयर में आगे की कमजोरी की गुंजाइश सीमित हो सकती है।

उन्होंने ₹38–₹40 के दायरे को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार, री-रेटिंग के बाद शेयर का वेटेड एवरेज भाव इस रेंज के आसपास रहा है, इसलिए लंबी अवधि के निवेशक इस स्तर पर शेयर के प्रदर्शन पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, किसी शेयर का पुराना औसत भाव उसके लिए पक्का सपोर्ट नहीं होता। अगर कंपनी के नतीजे कमजोर रहते हैं या बाजार की धारणा बिगड़ती है, तो शेयर इस दायरे से नीचे भी जा सकता है।

तेजी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं एक्सपर्ट्स?

विश्लेषकों के सकारात्मक नजरिए के पीछे कुछ प्रमुख वजहें हैं:

कंपनी पहले की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है और कर्जमुक्त होने के बाद कारोबार पर ध्यान दे सकती है।

मजबूत ऑर्डर बुक से आने वाली तिमाहियों में डिलीवरी बढ़ने की संभावना है।

रिन्यूएबल एनर्जी और पवन ऊर्जा की मांग कंपनी के लिए लंबी अवधि में अवसर पैदा कर सकती है।

खर्चों पर नियंत्रण और मार्जिन में सुधार होने पर कंपनी के मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

लेकिन इन संभावनाओं के साथ जोखिम भी जुड़े हैं। ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदलने की रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता, लागत और बाजार की वैल्यूएशन से जुड़ी उम्मीदें शेयर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।

गिरावट में खरीदें या नतीजों का इंतजार करें?

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) का शेयर अपने 52-वीक हाई से करीब 39% नीचे है, लेकिन केवल इस आधार पर इसे सस्ता मानना सही नहीं होगा। निवेशकों को 29 अक्टूबर के नतीजों में डिलीवरी, EBITDA मार्जिन, खर्च और नेट प्रॉफिट की दिशा पर ध्यान देना चाहिए।

जो निवेशक पहले से शेयर रखते हैं, वे अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि के हिसाब से फैसला कर सकते हैं। वहीं, नए निवेशकों के लिए नतीजों के बाद कंपनी के प्रदर्शन और शेयर के टेक्निकल संकेतों का आकलन करना उपयोगी हो सकता है।