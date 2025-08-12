Suzlon Energy share price may go up to 82 rupees set for a big top management shake up एनर्जी कंपनी में टॉप लेवल पर इस्तीफा! एक्सपर्ट बोले- ₹82 तक जाएगा शेयर, तिमाही नतीजों पर नजर, Business Hindi News - Hindustan
एनर्जी कंपनी में टॉप लेवल पर इस्तीफा! एक्सपर्ट बोले- ₹82 तक जाएगा शेयर, तिमाही नतीजों पर नजर

पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयर में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेहतर ऑर्डर संभावनाओं और ऑर्डर बुक में ईपीसी की हिस्सेदारी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाने के कारण सकारात्मक रुख के बीच है। इससे एग्जिक्यूशन की संभावना में भी सुधार हुआ है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 01:04 PM
Suzlon Energy Share: सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी आज चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इस बीच, खबर है कि सुजलॉन एनर्जी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) हिमांशु मोदी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में अपना पद छोड़ने वाले हैं। हालांकि, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के शेयर आज इंट्रा डे में 1.2% बढ़कर ₹64.08 पर कारोबार कर रहे थे।

क्या है डिटेल

सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी अपने पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया कि मोदी नॉन बैंक लेंडर सम्मान कैपिटल (जो पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था) में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाले हैं। बता दें कि हिमांशु मोदी अगस्त 2021 में सुजलॉन एनर्जी में सीएफओ के रूप में शामिल हुए थे और उन्होंने कंपनी के वित्तीय बदलाव की अगुवाई की है। इसमें क्यूआईपी, राइट्स इश्यू और अन्य तरीकों से कर्ज फ्री बैलेंस शीट शामिल है। सम्मान कैपिटल के पास वर्तमान में लगभग ₹66,000 करोड़ की प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) है।

कंपनी के शेयर पर एनालिस्ट की राय

बता दें कि पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयर में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेहतर ऑर्डर संभावनाओं और ऑर्डर बुक में ईपीसी की हिस्सेदारी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाने के कारण सकारात्मक रुख के बीच है। इससे एग्जिक्यूशन की संभावना में भी सुधार हुआ है। यूबीएस, एक्सिस सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और एमओएफएसएल ने हाल ही में इस शेयर को 'बाय' रेटिंग दी है। यूबीएस ने सुजलॉन एनर्जी के लिए 78 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, जबकि एक्सिस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि अगले 3-6 महीनों में यह शेयर 72 रुपये के स्तर को छू लेगा। जेएम फाइनेंशियल ने सुजलॉन के लिए 81 रुपये का टारगेट रखा है, जबकि एमओएफएसएल के अनुसार यह शेयर 82 रुपये पर है।

