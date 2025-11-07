Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Suzlon Energy Share Price hit 74 rupee lavel two experts bullish
₹74 तक जाएगा सुजलॉन एनर्जी का शेयर! 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश, जानें क्या बताई वजह

₹74 तक जाएगा सुजलॉन एनर्जी का शेयर! 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश, जानें क्या बताई वजह

संक्षेप: Suzlon Energy Share Price: देश की लीडिंग विंड टरबाइन उत्पादन करने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी को उम्मीद है कि यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा।

Fri, 7 Nov 2025 04:23 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Suzlon Energy Share Price: देश की लीडिंग विंड टरबाइन उत्पादन करने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी को उम्मीद है कि यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके पीछे की वजह ब्रोकरेज हाउस ने 6.2 गीगावाट के रिकॉर्ड ऑर्डर बुक को बताया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि वित्त वर्ष 2028 तक यह 9 से 10 गीगावाट सालाना बढ़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या सेट किया है गया टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज हाउस ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में निरंतरता और मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से BUY रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज हाउस ने 70 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

ये भी पढ़ें:₹10 वाले इस स्टॉक ने मचाई धमाल, आज 4% उछला भाव, निवेशकों को है इस बात इंतजार

मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी के लिए 74 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं, नुवामा की तरफ से 66 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ होल्ड की रेटिंग दी गई है।

कंपनी के नेट कैश की स्थिति कैसी?

सुजलॉन का ऑर्डर बुक 6 गीगावाट को क्रॉस कर गया है। अब यह 6.2 गीगावाट हो चुका है। यानी इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2 गीगावाट का इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही के अंततक सुजलॉन एनर्जी का नेट कैश 1480 करोड़ रुपये रह गया है।

ये भी पढ़ें:पहले दिन ही जमीन पर आया IPO, निवेशकों को हुआ नुकसान, GMP से मिला ‘धोखा’

आज कंपनी के शेयरों में दिखी बिकवाली

सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज शेयर बाजार में संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार के बंद होने के समय पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर 3.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.39 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.24 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में स्टॉक का भाव 14 प्रतिशत लुढ़का है। बता दें, 5 साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की कीमतों में 2009 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Suzlon Energy Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।