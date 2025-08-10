Suzlon Energy Share may go up to 86 rupees share continue in slow mode ₹86 पर जाएगा यह एनर्जी शेयर, अभी सुस्त पड़ा है भाव, एक्सपर्ट बोले - खरीदो, होगा मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
₹86 पर जाएगा यह एनर्जी शेयर, अभी सुस्त पड़ा है भाव, एक्सपर्ट बोले - खरीदो, होगा मुनाफा

यह लगातार मिल रहे ऑर्डर और वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण हुआ है। हालांकि, पिछले महीने 4.7% और पिछले हफ़्ते 4% की गिरावट के साथ हाल ही में हुए उलटफेर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस शेयर की गति थम रही है या बस थोड़ी राहत मिल रही है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 05:37 PM
Suzlon Energy Share: पिछले तीन महीनों में रिटेल निवेशकों के फेवरेट शेयर सुजलॉन एनर्जी में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है। यह लगातार मिल रहे ऑर्डर और वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण हुआ है। हालांकि, पिछले महीने 4.7% और पिछले हफ़्ते 4% की गिरावट के साथ हाल ही में हुए उलटफेर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस शेयर की गति थम रही है या बस थोड़ी राहत मिल रही है। अल्पकालिक दबाव के बावजूद, एनालिस्ट का कहना है कि यह शेयर 86.50 रुपये तक पहुंच सकता है। बता दें कि वर्तमान में कंपनी के शेयर 63 रुपये के भाव पर हैं।

क्या है डिटेल

बोनान्जा के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, द्रुमिल विठलानी ने कहा, "मौजूदा प्राइस एक्टिविटीज एक तेज मिड अवधि के सेटअप के भीतर समेकन को दर्शाती है, इसे 61-62 रुपये के आसपास समर्थन प्राप्त है।" उन्होंने आगे कहा कि 68-70 रुपये एक प्रमुख बाधा है, और इस क्षेत्र से ऊपर निरंतर बंद होने से 74-80 रुपये के लक्ष्य खुल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तकनीकी एवं डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे भी चार्ट में मजबूती की उम्मीद कर रही हैं। शिंदे ने साप्ताहिक चार्ट पर संभावित कप एंड हैंडल संरचना की ओर इशारा करते हुए कहा, "मौजूदा मूल्य गतिविधि लंबी अवधि के लिए मंदी के बजाय एक स्वस्थ समेकन प्रतीत होती है।" उन्होंने कहा कि 68.30 रुपये से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट शेयर को 73.50 रुपये तक पहुँचा सकता है, जो संभवतः मध्यम अवधि में 86.50 रुपये तक बढ़ सकता है। शिंदे ने आगे कहा कि निकट भविष्य में देखने लायक समर्थन स्तर 62.09 रुपये और 59.80 रुपये हैं, जो 50-सप्ताह के ईएमए के काफी करीब है। "जब तक कीमत मजबूत वॉल्यूम के साथ 59.80 रुपये से नीचे नहीं आती, तब तक यह संरचना दीर्घकालिक निवेशकों के लिए रचनात्मक बनी रहेगी।"

शेयरों के हालात

INVasset PMS के बिज़नेस हेड, हर्षल दासानी ने बताया कि स्टॉक अभी भी अपने 100-दिवसीय (61.7 रुपये), 150-दिवसीय (58.3 रुपये) और 200-दिवसीय (53.1 रुपये) सरल मूविंग औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि का रुझान बरकरार है, भले ही अल्पकालिक मूविंग औसत (5D से 50D) नकारात्मक हो गए हैं। समर्थन 60.5 रुपये से 58.3 रुपये के स्तर पर है, और अगर कोई गहरी गिरावट आती है तो 53 रुपये एक मज़बूत आधार के रूप में काम करेगा। ऊपर की ओर, 66.5 रुपये से 67.5 रुपये एक तात्कालिक बाधा हैं, और 68.5 रुपये से आगे की कोई भी चाल 68.5 रुपये के हालिया उच्च स्तर की ओर रास्ता फिर से खोल सकती है।

आय और ऑर्डर का सपोर्ट

बता दें कि सुजलॉन की वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की आय ने इसके तकनीकी ढांचे को बुनियादी सहारा दिया। कंपनी ने 1,182 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल 377% अधिक है, जबकि राजस्व 73% बढ़कर 2,207 करोड़ रुपये हो गया। बेहतर निष्पादन और कम हुए कर्ज के कारण मार्जिन बढ़कर 20.9% हो गया। अब शुद्ध कर्ज 1,438 करोड़ रुपये है।

