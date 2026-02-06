Hindustan Hindi News
₹64 पर जाएगा यह एनर्जी शेयर, अभी सस्ता है दाम, आपका है दांव?

Q3 FY26 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 14.8% बढ़कर ₹445.2 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 42.4% की तेजी के साथ ₹4,228 करोड़ तक पहुंच गया।

Feb 06, 2026 07:40 pm IST
Suzlon Energy Share: सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अब भी पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन दिसंबर 2025 तिमाही (Q3 FY26) के नतीजों के बाद कुछ फर्मों ने अपने टारगेट प्राइस घटा दिए हैं। कमजोर तिमाही नतीजों और प्रोजेक्ट्स के कमिशनिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से यह कटौती की गई है। शुक्रवार को सुजलॉन का शेयर 1.2% गिरकर ₹47.28 पर बंद हुआ, जिससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर करीब ₹65,000 करोड़ रह गया। पिछले एक महीने में शेयर 10% गिर चुका है और यह अपने 52 हफ्ते के हाई ₹74.30 से करीब 36% नीचे ट्रेड कर रहा है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

तिमाही नतीजों की बात करें तो सुजलॉन की कमाई और मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली। Q3 FY26 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 14.8% बढ़कर ₹445.2 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 42.4% की तेजी के साथ ₹4,228 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA 48% बढ़कर ₹730.5 करोड़ रहा और मार्जिन सुधरकर करीब 17.3–17.4% हो गया। बेहतर ऑर्डर मिक्स और 617 मेगावाट की डिलीवरी ने नतीजों को सहारा दिया। तिमाही के अंत में कंपनी के पास ₹1,556 करोड़ की नेट कैश पोजिशन भी रही, जो उसकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाती है। हालांकि, ग्राउंड लेवल पर कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं।

ब्रोकरेज फर्म की राय

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक, जमीन उपलब्धता, राइट ऑफ वे (RoW) और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं के चलते प्रोजेक्ट्स का कमिशनिंग धीमा पड़ा है। पिछले सात तिमाहियों में डिलीवर किए गए 3,175 मेगावाट में से अब तक सिर्फ 778 मेगावाट ही कमिशन हो पाया है। इसके बावजूद कंपनी का ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट पर मजबूत बना हुआ है। जेएम फाइनेंशियल ने FY27 और FY28 की डिलीवरी के अनुमान थोड़े घटाए हैं, लेकिन शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹70 से घटाकर ₹64 कर दिया है।

दूसरी ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी टारगेट में कटौती की है। नुवामा के मुताबिक, साइट और RoW से जुड़ी दिक्कतों के चलते क्लाइंट ऑफटेक सीमित रहा, जिससे डिलीवरी मैनेजमेंट के अनुमान से 15–20% कम रही। इसके बावजूद कंपनी ने FY26 के लिए 60% सालाना ग्रोथ का गाइडेंस बनाए रखा है और Q4 में करीब 850 मेगावाट के एक्जीक्यूशन की उम्मीद जताई है। नुवामा ने शेयर पर ‘बाय’ रेटिंग रखते हुए टारगेट प्राइस ₹60 से घटाकर ₹55 कर दिया है। कुल मिलाकर, चुनौतियों के बावजूद ब्रोकरेज को लंबी अवधि में सुजलॉन की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बना हुआ है।

