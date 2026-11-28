सुजलॉन के शेयर में फिर लौटेगी तेजी? टाटा ग्रुप के ऑर्डर से निवेशकों को नई उम्मीद
मुख्य बातें
- सुजलॉन एनर्जी का नाम उन शेयरों में शामिल है, जिन पर निवेशकों की लगातार नजर बनी हुई है
- कंपनी को टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है
- इस ऑर्डर के बाद निवेशको की उम्मीद बढ़ गई है
Suzlon Energy share price: अगर पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सुजलॉन एनर्जी के शेयर को लेकर एक्सपर्ट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि, शेयर वर्तमान में 36 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं कि इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है?
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
दरअसल, कंपनी को टाटा ग्रुप से भारत का पहला विंड रिपावरिंग प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर पर SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि टाटा ग्रुप से मिला ऑर्डर भले ही छोटा हो लेकिन इसका रणनीतिक महत्व काफी बड़ा है। यह भारत का पहला विंड रिपावरिंग ऑर्डर है। सरकार पिछले करीब तीन साल से इस नीति पर काम कर रही थी। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सुजलॉन के लिए कारोबार का नया अवसर खुल सकता है। इस नए बिजनेस के जरिए कंपनी मुनाफे में आ सकती है, जिसका इंतजार निवेशक लंबे समय से कर रहे हैं।
सुजलॉन के शेयर की कीमत में री-रेटिंग की संभावना की ओर इशारा करते हुए सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि कर्ज-मुक्त कंपनी बनने के बाद सुजलॉन के शेयरों की री-रेटिंग हुई थी। हालांकि, कंपनी अभी तक मुनाफे वाली कंपनी बनकर री-रेटिंग के दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि निवेशक कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाटा ग्रुप से मिला ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को के रेवेन्यू और बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
कहां तक जाएगा शेयर?
सुजलॉन शेयरों के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखते हुए KC सिक्योरिटीज के रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट उपाध्यक्ष (VP) महेश ओझा ने कहा, "सुजलॉन के शेयर की कीमत को 39.60 रुपये के स्तर पर रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। अगर शेयर इसको तोड़कर ऊपर जाता है तो कीमत 45 रुपये तक पहुंच सकती है।" शेयर के 52 हफ्ते का हाई 60.40 रुपये है। यह भाव जून के महीने में रहा था।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
सुजलॉन एनर्जी ने सितंबर तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 69% की गिरावट दर्ज की है। यह प्रॉफिट 394 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,279 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 3866 करोड़ रुपये से 26% बढ़कर 4869 करोड़ रुपये हो गया। सुजलॉन ने भारत में दूसरी तिमाही के दौरान अब तक की सबसे अधिक विंड टर्बाइन डिलीवरी (710 मेगावाट) दर्ज की है, जो एक साल पहले की 565 मेगावाट की डिलीवरी से 26% अधिक है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें