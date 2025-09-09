₹54 तक फिसल सकता यह एनर्जी शेयर, लगातार गिर रहा भाव, एक्सपर्ट बोले- अभी ही दूर रहें

कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.28% बढ़कर ₹324.32 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी की रेवेन्यू 54.61% उछलकर ₹3,117 करोड़ पर पहुंच गई।

Suzlon Energy Ltd Share: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का शेयर आज मंगलवार को 0.63% गिरकर ₹57.08 पर बंद हुआ। यह स्तर इसके 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹86.04 (12 सितंबर 2024) से लगभग 34% नीचे है। कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.28% बढ़कर ₹324.32 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी की रेवेन्यू 54.61% उछलकर ₹3,117 करोड़ पर पहुंच गई। सुजलॉन अपनी 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 25 सितंबर 2025 को आयोजित करेगी।

एक्सपर्ट की राय बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुजलॉन का शेयर फिलहाल कमजोर ट्रेंड दिखा रहा है। टेक्निकल चार्ट पर ₹59-62 के पास रेसिस्टेंस और ₹55 पर सपोर्ट देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए निवेशक इसमें एंट्री से बचें और मौजूदा निवेशक रैली पर मुनाफा निकालें। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज़ के क्रांति बाथिनी ने कहा कि यह शेयर केवल हाई-रिस्क निवेशकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कर्ज को लेकर चिंता बनी हुई है। एंजल वन के ओशो कृषण ने जोड़ा कि अगर स्टॉक ₹61-62 के ऊपर टिकता है तो ही फिर से तेजी की उम्मीद की जा सकती है, वरना कमजोरी जारी रह सकती है।