₹54 तक फिसल सकता यह एनर्जी शेयर, लगातार गिर रहा भाव, एक्सपर्ट बोले- अभी ही दूर रहें
Suzlon Energy share down huge is it time to add or stay cautious what says expert

₹54 तक फिसल सकता यह एनर्जी शेयर, लगातार गिर रहा भाव, एक्सपर्ट बोले- अभी ही दूर रहें

कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.28% बढ़कर ₹324.32 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी की रेवेन्यू 54.61% उछलकर ₹3,117 करोड़ पर पहुंच गई।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:04 PM
Suzlon Energy Ltd Share: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का शेयर आज मंगलवार को 0.63% गिरकर ₹57.08 पर बंद हुआ। यह स्तर इसके 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹86.04 (12 सितंबर 2024) से लगभग 34% नीचे है। कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.28% बढ़कर ₹324.32 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी की रेवेन्यू 54.61% उछलकर ₹3,117 करोड़ पर पहुंच गई। सुजलॉन अपनी 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 25 सितंबर 2025 को आयोजित करेगी।

एक्सपर्ट की राय

बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुजलॉन का शेयर फिलहाल कमजोर ट्रेंड दिखा रहा है। टेक्निकल चार्ट पर ₹59-62 के पास रेसिस्टेंस और ₹55 पर सपोर्ट देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए निवेशक इसमें एंट्री से बचें और मौजूदा निवेशक रैली पर मुनाफा निकालें। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज़ के क्रांति बाथिनी ने कहा कि यह शेयर केवल हाई-रिस्क निवेशकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कर्ज को लेकर चिंता बनी हुई है। एंजल वन के ओशो कृषण ने जोड़ा कि अगर स्टॉक ₹61-62 के ऊपर टिकता है तो ही फिर से तेजी की उम्मीद की जा सकती है, वरना कमजोरी जारी रह सकती है।

कितना है टारगेट प्राइस

सेबी-रजिस्टर्ड एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन के अनुसार, सुजलॉन एनर्जी का शेयर डेली चार्ट्स पर कमजोर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि ₹59 पर मजबूत रेसिस्टेंस है और अगर शेयर ₹56.57 के नीचे बंद होता है, तो निकट भविष्य में यह ₹54 तक फिसल सकता है। बोनांजा के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कुनाल कांबले ने कहा कि सुजलॉन फिलहाल निगेटिव बायस दिखा रहा है। उनके मुताबिक, अगर यह ₹55.28 के नीचे जाता है, तो और गिरावट आ सकती है और यह ₹53 तक पहुंच सकता है। वहीं, किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए शेयर का ₹61.80 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। मौजूदा स्तरों पर सेटअप कमजोरी की ओर इशारा करता है, इसलिए नई खरीद से बचना चाहिए और मौजूदा पोज़िशन से भी बाहर निकलना बेहतर रहेगा जब तक कोई स्पष्ट रिवर्सल न दिखे।

