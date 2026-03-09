52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा स्टॉक, ₹38 पर आया शेयर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
पवन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में सोमवार को बाजार के दौरान तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 4.55% गिरकर ₹38.17 तक पहुंच गया, जो इसका नया 52 हफ्तों का निचला स्तर रहा।
Suzlon Energy Share: पवन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में सोमवार को बाजार के दौरान तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 4.55% गिरकर ₹38.17 तक पहुंच गया, जो इसका नया 52 हफ्तों का निचला स्तर रहा। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी आई और दिन के अंत में यह 0.95% की गिरावट के साथ ₹39.61 पर बंद हुआ। कमजोर टेक्निकल संकेतों के चलते फिलहाल निवेशकों में थोड़ी सावधानी देखने को मिल रही है।
दिसंबर तिमाही के नतीजे
कंपनी के ताजा नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 15.1% बढ़कर ₹445.28 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹386.92 करोड़ था। यानी मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी की कमाई में भी शानदार उछाल आया है। इस तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 42.4% बढ़कर ₹4,228.18 करोड़ पहुंच गया, जो एक साल पहले ₹2,968.81 करोड़ था। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग का फायदा कंपनी को मिलता दिख रहा है।
एनालिस्ट की राय
हालांकि, मजबूत फंडामेंटल के बावजूद टेक्निकल चार्ट पर फिलहाल कमजोरी दिखाई दे रही है। एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ओशो कृष्ण का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर इस समय करेक्टिव फेज में है और यह अपने शॉर्ट-टर्म EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। उनके मुताबिक शेयर को ₹35 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, जबकि ₹42-43 का स्तर फिलहाल बड़ी रुकावट बन सकता है।
वहीं, टिप्स2ट्रेड्स से जुड़े रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है कि डेली चार्ट पर स्टॉक अभी भी बेयरिश और ओवरसोल्ड जोन में है। उनका मानना है कि ₹36.80 के आसपास अगला सपोर्ट है। निवेशकों को खरीदारी तभी करनी चाहिए जब शेयर ₹41.8 के ऊपर मजबूती से बंद हो, तब इसमें करीब ₹46.50 तक का टारगेट मिल सकता है।
टेक्निकल आंकड़ों की बात करें तो यह शेयर 5-दिन से लेकर 200-दिन तक के सभी सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत देता है। वहीं, 14-दिन का RSI करीब 21.61 पर है, जो ओवरसोल्ड स्थिति को दिखाता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ₹37 से ₹42 के बीच इस शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें