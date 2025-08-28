तीन दिन से टूट रहा सुजलॉन एनर्जी का शेयर, एक्सपर्ट ने निवेशकों से कही ये बात

Suzlon energy share: यह लगातार तीसरा दिन था जब सुजलॉन एनर्जी के शेयर में गिरावट आई और यह 1.12 प्रतिशत टूटकर 56.33 रुपये पर बंद हुआ। अब इस कंपनी के शेयर के फ्यूचर को लेकर निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं।

Suzlon energy share: एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को इस शेयर में गिरावट देखी गई। यह लगातार तीसरा दिन था जब शेयर में गिरावट आई और यह 1.12 प्रतिशत टूटकर 56.33 रुपये पर बंद हुआ। अब शेयर के फ्यूचर को लेकर निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। वहीं, एक्सपर्ट की भी राय अलग-अलग है।

ब्रोकरेज का क्या है अनुमान बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट निकट भविष्य में इस शेयर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट 52-54 रुपये के दायरे में समर्थन और 59-60 रुपये के आसपास प्रतिरोध की ओर इशारा कर रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिटेल रिसर्च के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह ने कहा- शेयर का टेक्नीकल सेटअप फिलहाल उत्साहजनक नहीं दिख रहा है और नए शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों को कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी जाती है। मुख्य समर्थन 52 रुपये पर है, जबकि प्रतिरोध 59 रुपये के आसपास है।

वहीं, आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने 54 रुपये के आसपास समर्थन और 60 रुपये पर प्रतिरोध का संकेत दिया। उन्होंने आगे कहा कि 60 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट 62 रुपये की ओर रास्ता बना सकता है। इस शेयर के निकट भविष्य में 54-62 रुपये के दायरे में रहने की संभावना है।