शेयर में आए तेजी तो बेचकर निकल लो, सुजलॉन पर ब्रोकरेज की सलाह, टेंशन में निवेशक
Suzlon Energy share price: सुजलॉन एनर्जी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 1,278 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 200 करोड़ रुपये से कई गुना अधिक है।
Suzlon Energy share price: लंबे समय तक निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली एनर्जी सेक्टर की कंपनी-सुजलॉन एनर्जी के शेयर बुधवार को बिकवाली मोड में नजर आए। वहीं, इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट की भी अलग-अलग राय है। दरअसल, पिछले छह महीनों में सुजलॉन के शेयरों में 25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सुजलॉन के निवेशक सहमे हुए हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
सीएनबीसी आवाज पर एक दर्शक के सवाल का जवाब देते हुए टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट आशीष बहेती ने बताया कि सुजलॉन के F&O सेगमेंट में शामिल होने के बाद इसमें शॉर्टिंग की संभावनाएं बढ़ी हैं। स्टॉक में लगातार नई शॉर्ट पोजीशन बन रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि F&O स्टॉक होने की वजह से इसमें आक्रामक शॉर्टिंग आगे भी जारी रह सकती है। बहेती ने निवेशकों को 51 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी और कहा कि किसी भी मजबूत रिकवरी पर पोजीशन से बाहर निकल जाना बेहतर होगा। ब्रोकरेज कवरेज की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर जिन नौ विश्लेषकों ने अपनी रेटिंग जारी की है, उनमें से आठ ने ‘खरीदें’ की सलाह दी है जबकि एक विश्लेषक ने ‘होल्ड’ की रेटिंग दी है। इसके बावजूद स्टॉक 2025 में अब तक 18% गिर चुका है और फिलहाल 55 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
सुजलॉन एनर्जी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 1,278 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 200 करोड़ रुपये से कई गुना अधिक है। इस बढ़त में 718 करोड़ रुपये के टैक्स राइट-बैक का योगदान रहा लेकिन इसके बिना भी कंपनी का मुनाफा पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना रहा। कंपनी की आय भी मजबूत रही और 84% बढ़कर 3,870 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल यह 2,103 करोड़ रुपये थी। सुजलॉन का एबिटा 720 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 293 करोड़ रुपये की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। एबिटा मार्जिन भी 14% से बढ़कर 18.6% पर पहुंच गया, जो 460 बेसिस पॉइंट की मजबूती दिखाता है।