सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर ब्रोकरेज सतर्क, क्या अभी और आएगी गिरावट?

संक्षेप: Suzlon Energy share: बीते शुक्रवार को यह शेयर 1.34 प्रतिशत गिरकर 53.82 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 74.30 रुपये और 52 हफ्ते का लो 46 रुपये है। शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी सतर्क हैं। आइए शेयर के टारगेट प्राइस को जान लेते हैं।

Sat, 25 Oct 2025 03:00 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Suzlon Energy share: लगातार तीन दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को एनर्जी कंपनी-सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। बीते शुक्रवार को यह शेयर 1.34 प्रतिशत गिरकर 53.82 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 74.30 रुपये और 52 हफ्ते का लो 46 रुपये है। शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी सतर्क हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में हाल ही में मजबूती आई है। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा निवेशक अपनी स्थिति बनाए रखें और अधिक स्पष्टता, खासकर संभावित मार्जिन रिकवरी के लिए, आगामी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार करें। तकनीकी दृष्टिकोण से, सुजलॉन के शेयरों में मंदी का रुझान दिख रहा है, विश्लेषकों ने 52-51 रुपये के आसपास प्रमुख समर्थन और 56-58 रुपये के आसपास प्रतिरोध का संकेत दिया है। सेबी-रजिस्टर्ड विश्लेषक एआर रामचंद्रन के अनुसार-शेयर की कीमत डेली चार्ट पर मंदी के रुख के साथ 55.25 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ है। निकट भविष्य में 48.6 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।

बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन और सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अमेया रनाडिवे का कहना है कि जब तक स्टॉक ₹56 के नीचे रहता है, तब तक गिरावट जारी रह सकती है और शेयर ₹49 तक फिसल सकता है। हालांकि, ₹56.70 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर अल्पावधि में ₹62 तक की रिकवरी संभव है। ड्रमिल विठलानी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, बोनांजा पोर्टफोलियो के अनुसार, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, जिसमें लगातार लोअर-हाई और लोअर-लो का पैटर्न बना हुआ है। यह दर्शाता है कि स्टॉक पर अभी भी भारी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है।

कंपनी के बारे में

सुजलॉन एनर्जी एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता है, जो विंड टरबाइन और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस की पेशकश करती है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण, पावर इवैक्युएशन, इंस्टॉलेशन और लाइफ साइकल एसेट मैनेजमेंट जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है।

