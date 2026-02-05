15% उछला सुजलॉन का मुनाफा फिर भी शेयर में भूचाल, चेक करें टारगेट प्राइस

Hindustan Hindi News
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 445.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही के 386.92 करोड़ रुपये के मुकाबले 15.1 प्रतिशत ज्यादा है। तिमाही नतीजों के बीच सुजलॉन के शेयर में बड़ी गिरावट आई।

Feb 05, 2026 03:26 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Suzlon energy share price: रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 445.28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही के 386.92 करोड़ रुपये के मुकाबले 15.1 प्रतिशत ज्यादा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 42.4 प्रतिशत बढ़कर 4228.18 करोड़ रुपये था जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2968.81 करोड़ रुपये था। तिमाही नतीजों के बीच सुजलॉन के शेयर में बड़ी गिरावट आई। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सुजलॉन के शेयर 5 पर्सेंट टूट गए। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 50.04 रुपये के हाई से 47.10 रुपये के लो के बीच रहा। हाल ही में घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन के शेयर का लक्ष्य मूल्य 74 रुपये रखा है। वहीं, JM फाइनेंशियल ने शेयर का लक्ष्य 70 रुपये तय किया था।

तिमाही डिलीवरी में आया उछाल

सुजलॉन ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह ग्रोथ कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही डिलीवरी 617 MW की वजह से हुई, जो एक साल पहले की इसी तिमाही में डिलीवर किए गए 447 MW से ज्यादा है। कंपनी का एबिटा इस तिमाही में 48 प्रतिशत बढ़कर 739 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 500 करोड़ रुपये था। एबिटा मार्जिन साल-दर-साल 16.8 प्रतिशत से बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने दिसंबर तिमाही तक 1556 करोड़ रुपये की नेट कैश पोजीशन की भी रिपोर्ट दी। कंपनी के पास 25 GW से ज्यादा का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन है और अभी 2.4 GW का काम चल रहा है।

कंपनी के अधिकारी ने क्या कहा?

सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि कंपनी ने सुजलॉन 2.0 शुरू किया है, जो एक पूरी तरह से बिजनेस बदलने की रणनीति है जिसका मकसद खुद को एक फुल-स्टैक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ग्रुप के तौर पर स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस रणनीतिक बदलाव से कंपनी का दायरा विंड, सोलर, स्टोरेज और नई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी तक बढ़ गया है। सुजलॉन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलासानी के मुताबिक 30 सालों में सबसे ज्यादा डिलीवरी के बावजूद हमारा क्लोजिंग ऑर्डर बुक 6.4 GW का है, जो इस तिमाही के ओपनिंग ऑर्डर बुक से ज्यादा है।

