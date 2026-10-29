सुजलॉन एनर्जी के रेवेन्यू में तगड़ा उछाल, अब शेयर के लौटेंगे अच्छे दिन?
मुख्य बातें
- सितंबर के अंत में सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक 6,009 मेगावाट था जबकि मार्च 2026 के अंत में यह 5,697 मेगावाट रहा
- वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी को 1.5 GW से ज्यादा के नए ऑर्डर मिले
Suzlon Energy share: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 69% की गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रॉफिट 394 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 1279 करोड़ रुपये था। हालांकि, रिकॉर्ड विंड टर्बाइन डिलीवरी के कारण कंपनी के रेवेन्यू में 26% की बढ़ोतरी हुई है। तिमाही नतीजों के बाद अब कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि सुजलॉन के शेयर लंबे समय से बिकवाली मोड में हैं। इस शेयर में गुरुवार को डेढ़ फीसदी तक की गिरावट आई और यह अपने 52 वीक लो के बेहद करीब 36.79 रुपये पर बंद हुआ। अब देखना अहम है कि तिमाही नतीजे के बाद सुजलॉन के शेयर क्या रेस्पॉन्स करते हैं। हालांकि, तमाम एक्सपर्ट का अनुमान है कि सुजलॉन के शेयर जल्द ही बाउंसबैक करने वाले हैं।
सुजलॉन एनर्जी के मुनाफे में गिरावट क्यों?
सुजलॉन एनर्जी के मुनाफे में भारी गिरावट की एक बड़ी वजह पिछले साल की सितंबर तिमाही में मिला एकमुश्त टैक्स बेनिफिट है। कंपनी ने उस दौरान 891 करोड़ रुपये का डिफर्ड टैक्स एसेट बेनिफिट दर्ज किया था, जिससे मुनाफा काफी बढ़ गया था। अगर इस बेनिफिट को अलग कर दें तो कंपनी का तुलनात्मक मुनाफा पिछले साल के 389 करोड़ रुपये से बढ़कर 394 करोड़ रुपये रहा। इस आधार पर मुनाफे में बढ़ोतरी ही हुई है। तिमाही आधार पर भी कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।
पिछली तिमाही (जून तिमाही) के मुकाबले देखें तो सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 305 करोड़ रुपये से 29% बढ़कर 389 करोड़ रुपये हो गया जबकि रेवेन्यू 3,819 करोड़ रुपये से 27% बढ़ गया। सुजलॉन का एबिटा 720 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 721 करोड़ रुपये के लगभग बराबर ही है। हालांकि, पिछली तिमाही के 595 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 21% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 18.6% और पिछली तिमाही के 15.6% से घटकर 14.8% रह गया।
सबसे ज्यादा विंड टर्बाइन डिलीवरी
सुजलॉन ने भारत में दूसरी तिमाही के लिए अब तक की सबसे अधिक विंड टर्बाइन डिलीवरी (710 मेगावाट) दर्ज की है। यह पिछले साल की 565 मेगावाट की डिलीवरी से 26% और जून तिमाही की 506 मेगावाट की डिलीवरी से 40% अधिक है।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी की कुल डिलीवरी 1,217 मेगावाट रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1,009 मेगावाट थी। इस दौरान कंपनी ने 723 मेगावाट की विंड क्षमता कमीशन की, जो पिछले साल की पहली छमाही के 270 मेगावाट से काफी ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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