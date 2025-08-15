ब्रोकरेज ने एनर्जी शेयर के टारगेट प्राइस को घटाया, अब भी दे सकता है बड़ा मुनाफा

ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सुजलॉन एनर्जी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी आइनॉक्स विंड के शेयर का टारगेट प्राइस घटा दिया है। हाल ही में आइनॉक्स विंड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में मुनाफा डबल हो गया है।

Inox Wind Share Price: ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सुजलॉन एनर्जी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी आइनॉक्स विंड के शेयर का टारगेट प्राइस घटा दिया है। हालांकि, अब भी नया टारगेट प्राइस शेयर की वर्तमान कीमत से 35 पर्सेंट से ज्यादा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेज ने आइनॉक्स विंड के शेयर पर क्या कुछ कहा है।

कितना है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज ने आइनॉक्स विंड के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस को पहले के 236 रुपये से घटाकर 190 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। संशोधित 12 महीने के लक्ष्य में अभी भी आइनॉक्स विंड के गुरुवार के 137 रुपये के बंद भाव से 38.68 प्रतिशत की संभावित बढ़त का संकेत मिलता है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने घरेलू ब्रोकरेज के अनुसार आईनॉक्स विंड ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 146 मेगावाट का मामूली ऑर्डर हासिल किया जबकि अनुमान लगभग 180 मेगावाट था। हालांकि तिमाही में 830 करोड़ रुपये का राजस्व कम रहा। ऑर्डर फ्लो 51 मेगावाट रहा जिससे अगले 24 महीनों में सैटलमेंट के लिए ऑर्डर बुक 3.1 गीगावाट हो गई।