suzlon energy peer stock inox wind share target price trim by nuvama 39 percent upside potential ब्रोकरेज ने एनर्जी शेयर के टारगेट प्राइस को घटाया, अब भी दे सकता है बड़ा मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़suzlon energy peer stock inox wind share target price trim by nuvama 39 percent upside potential

ब्रोकरेज ने एनर्जी शेयर के टारगेट प्राइस को घटाया, अब भी दे सकता है बड़ा मुनाफा

ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सुजलॉन एनर्जी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी आइनॉक्स विंड के शेयर का टारगेट प्राइस घटा दिया है। हाल ही में आइनॉक्स विंड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में मुनाफा डबल हो गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:49 PM
share Share
Follow Us on
ब्रोकरेज ने एनर्जी शेयर के टारगेट प्राइस को घटाया, अब भी दे सकता है बड़ा मुनाफा

Inox Wind Share Price: ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सुजलॉन एनर्जी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी आइनॉक्स विंड के शेयर का टारगेट प्राइस घटा दिया है। हालांकि, अब भी नया टारगेट प्राइस शेयर की वर्तमान कीमत से 35 पर्सेंट से ज्यादा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेज ने आइनॉक्स विंड के शेयर पर क्या कुछ कहा है।

कितना है टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज ने आइनॉक्स विंड के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस को पहले के 236 रुपये से घटाकर 190 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। संशोधित 12 महीने के लक्ष्य में अभी भी आइनॉक्स विंड के गुरुवार के 137 रुपये के बंद भाव से 38.68 प्रतिशत की संभावित बढ़त का संकेत मिलता है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने

घरेलू ब्रोकरेज के अनुसार आईनॉक्स विंड ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 146 मेगावाट का मामूली ऑर्डर हासिल किया जबकि अनुमान लगभग 180 मेगावाट था। हालांकि तिमाही में 830 करोड़ रुपये का राजस्व कम रहा। ऑर्डर फ्लो 51 मेगावाट रहा जिससे अगले 24 महीनों में सैटलमेंट के लिए ऑर्डर बुक 3.1 गीगावाट हो गई।

कंपनी ने जारी किए नतीजे

हाल ही में आइनॉक्स विंड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में दोगुना से अधिक बढ़कर 97.34 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण अधिक राजस्व है। बीएसई फाइलिंग से पता चला कि इसने एक साल पहले इसी अवधि में 41.59 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया था। तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 862.56 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 654.64 करोड़ रुपये थी। बता दें कि 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी के साथ देश में एकमात्र विंड एनर्जी और विंड टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।