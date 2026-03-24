दनादन मिल रहे इस एनर्जी कंपनी को ऑर्डर, शेयर में तेजी, ₹40 पर आया दाम

यह GAIL की तरफ से सुजलॉन को मिला छठा रिपीट ऑर्डर है, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा साफ झलकता है। खबर सामने आने के बाद निवेशकों में हल्की सकारात्मकता देखी गई और शेयर ₹40.67 के आसपास ट्रेड करता दिखा।

Suzlon Energy Ltd Share: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर मंगलवार, 24 मार्च को करीब 2% तक चढ़ गए, जब कंपनी को GAIL से लगभग 100 मेगावॉट का एक और बड़ा ऑर्डर मिला। यह GAIL की तरफ से सुजलॉन को मिला छठा रिपीट ऑर्डर है, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा साफ झलकता है। खबर सामने आने के बाद निवेशकों में हल्की सकारात्मकता देखी गई और शेयर ₹40.67 के आसपास ट्रेड करता दिखा।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह वित्त वर्ष 2026 में मिला चौथा PSU (सरकारी कंपनी) ऑर्डर है। इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल महाराष्ट्र के नंदुरबार में GAIL के आने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट को डीकार्बोनाइज करने में किया जाएगा। यानी यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है।

क्या है ऑर्डर डिटेल इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन 47 एडवांस S120 विंड टरबाइन जनरेटर लगाएगी, जिनमें हर एक की क्षमता 2.1 मेगावॉट होगी। कंपनी सिर्फ टरबाइन सप्लाई ही नहीं करेगी, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी संभालेगी—जिसमें इंस्टॉलेशन, एरेक्शन, कमीशनिंग और बाद में ऑपरेशन व मेंटेनेंस (O&M) सेवाएं भी शामिल हैं। इससे कंपनी को लंबे समय तक स्थिर रेवेन्यू मिलने की उम्मीद रहती है।

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी GAIL ने सुजलॉन को तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में प्रोजेक्ट्स दिए हैं। यानी दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। महाराष्ट्र में सुजलॉन की पहले से ही 2.2 गीगावॉट की इंस्टॉल्ड क्षमता है और यहां कंपनी का मार्केट शेयर करीब 38% है, जो इसे इस क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी बनाता है।

सुजलॉन ग्रुप ने क्या कहा सुजलॉन ग्रुप के सीईओ अजय कपूर के मुताबिक, कंपनी ने करीब दो साल पहले PSU सेगमेंट में दोबारा एंट्री की थी, जिसकी शुरुआत एनटीपीसी लिमिटेड से 1.1 गीगावॉट के बड़े ऑर्डर से हुई थी। आज कंपनी के कुल ऑर्डरबुक का 64% हिस्सा PSU और कमर्शियल-इंडस्ट्रियल (C&I) सेगमेंट से आता है, जो इसके बिजनेस मॉडल की मजबूती दिखाता है।