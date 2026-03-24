Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दनादन मिल रहे इस एनर्जी कंपनी को ऑर्डर, शेयर में तेजी, ₹40 पर आया दाम

Mar 24, 2026 10:58 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

यह GAIL की तरफ से सुजलॉन को मिला छठा रिपीट ऑर्डर है, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा साफ झलकता है। खबर सामने आने के बाद निवेशकों में हल्की सकारात्मकता देखी गई और शेयर ₹40.67 के आसपास ट्रेड करता दिखा।

दनादन मिल रहे इस एनर्जी कंपनी को ऑर्डर, शेयर में तेजी, ₹40 पर आया दाम

Suzlon Energy Ltd Share: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर मंगलवार, 24 मार्च को करीब 2% तक चढ़ गए, जब कंपनी को GAIL से लगभग 100 मेगावॉट का एक और बड़ा ऑर्डर मिला। यह GAIL की तरफ से सुजलॉन को मिला छठा रिपीट ऑर्डर है, जिससे कंपनी के प्रति भरोसा साफ झलकता है। खबर सामने आने के बाद निवेशकों में हल्की सकारात्मकता देखी गई और शेयर ₹40.67 के आसपास ट्रेड करता दिखा।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह वित्त वर्ष 2026 में मिला चौथा PSU (सरकारी कंपनी) ऑर्डर है। इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल महाराष्ट्र के नंदुरबार में GAIL के आने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट को डीकार्बोनाइज करने में किया जाएगा। यानी यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के बेच दिए 1.8 लाख शेयर, अब कल निवेशकों की रहेगी नजर

क्या है ऑर्डर डिटेल

इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन 47 एडवांस S120 विंड टरबाइन जनरेटर लगाएगी, जिनमें हर एक की क्षमता 2.1 मेगावॉट होगी। कंपनी सिर्फ टरबाइन सप्लाई ही नहीं करेगी, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी संभालेगी—जिसमें इंस्टॉलेशन, एरेक्शन, कमीशनिंग और बाद में ऑपरेशन व मेंटेनेंस (O&M) सेवाएं भी शामिल हैं। इससे कंपनी को लंबे समय तक स्थिर रेवेन्यू मिलने की उम्मीद रहती है।

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी GAIL ने सुजलॉन को तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में प्रोजेक्ट्स दिए हैं। यानी दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। महाराष्ट्र में सुजलॉन की पहले से ही 2.2 गीगावॉट की इंस्टॉल्ड क्षमता है और यहां कंपनी का मार्केट शेयर करीब 38% है, जो इसे इस क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी बनाता है।

ये भी पढ़ें:सरकारी बैंकों का होगा मर्जर? सरकार ने लोकसभा में दी यह जानकारी

सुजलॉन ग्रुप ने क्या कहा

सुजलॉन ग्रुप के सीईओ अजय कपूर के मुताबिक, कंपनी ने करीब दो साल पहले PSU सेगमेंट में दोबारा एंट्री की थी, जिसकी शुरुआत एनटीपीसी लिमिटेड से 1.1 गीगावॉट के बड़े ऑर्डर से हुई थी। आज कंपनी के कुल ऑर्डरबुक का 64% हिस्सा PSU और कमर्शियल-इंडस्ट्रियल (C&I) सेगमेंट से आता है, जो इसके बिजनेस मॉडल की मजबूती दिखाता है।

शेयरों के हाल

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हालिया तेजी के बावजूद सुजलॉन का स्टॉक पिछले एक महीने में करीब 8% और साल 2026 में अब तक करीब 22.5% गिर चुका है। हालांकि, लगातार मिल रहे नए ऑर्डर्स और भारत में बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी फोकस को देखते हुए आगे निवेशकों की नजर इस स्टॉक पर बनी रह सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Suzlon Energy
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,