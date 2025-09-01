Suzlon Energy Ltd Share Price jumps today 8 experts gives buy rating ₹80 तक जाएगा यह चर्चित ग्रीन स्टॉक! 8 एक्सपर्ट्स बुलिश, आज शेयरों में 2.5% की तेजी, Business Hindi News - Hindustan
₹80 तक जाएगा यह चर्चित ग्रीन स्टॉक! 8 एक्सपर्ट्स बुलिश, आज शेयरों में 2.5% की तेजी

Suzlon Energy Ltd Share Price: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस ने इस ग्रीन स्टॉक को BUY टैग दिया है। आज सोमवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:31 AM


Suzlon Energy Ltd Share Price: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस ने इस ग्रीन स्टॉक को BUY टैग दिया है। आज सोमवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बीएसई में सुजलॉन के शेयर 56.86 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। दिन में यह स्टॉक 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 57.86 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

80 रुपये का टारगेट प्राइस

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इस स्टॉक में 42 प्रतिशत की तेजी हासिल करने की क्षमता है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को BUY टैग दिया है। साथ ही 80 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

इस स्टॉक पर नजर रखने वाले 9 एक्सपर्ट्स में से 8 ने BUY रेटिंग दी है। वहीं, एक ने इसे होल्ड करने की सलाह दी है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा?

ज्यादातर चर्चित कंपनियों की तरह सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। पिछले एक साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत गिरा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.69 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि 6 महीने में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 15.44 प्रतिशत बढ़ा है।

सुजलॉन एनर्जी का 52 वीक हाई 86.04 रुपये और 52 वीक लो लेवल 46 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 78,578.10 करोड़ रुपये का है। बता दें, बीते 5 साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की कीमतों में 1614 प्रतिशत की तेजी आई है।

जून क्वार्टर का रिजल्ट

सुजलॉन एनर्जी का जून तिमाही के दौरान 3244.40 करोड़ रुपये रेवन्यू रहा है। जोकि सालाना आधार पर 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, अप्रैल से जून 2025 के दौरान इस ग्रीन स्टॉक का नेट प्रॉफिट 469.50 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सालाना आधार पर 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

