इस ग्रीन स्टॉक का भाव 50% लुढ़का, एक्सपर्ट्स का भरोसा फिर भी कायम, बोले - खरीद लो
ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आज देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं।
ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आज देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। यह स्टॉक अपने उच्चतम स्तर 86 रुपये से 50 प्रतिशत लुढ़क चुका है। अब सवाल है कि क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की कीमतों में और गिरावट देखने को मिलेगी या यहां ये यह स्टॉक बाउंसबैक कर जाएगा।
बीएसई में यह स्टॉक 45.20 रुपये के लेवल पर खुला। दिन में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 45.34 रुपये के लेवल तक गया। इसके बाद यह स्टॉक 44.21 रुपये तक लुढ़क गया था। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का भाव मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर 1.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44.43 रुपये के लेवल पर था।
कंपनी के क्रियान्वन में दिक्कत
ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 तिमाही के दौरान 3175 मेगावाट की डिलीवरी में 778 मेगावाट के इक्विपमेंट ही कमिशन पर हैं। ब्रोकरेज हाउस ने वित्त वर्ष 2027 के लिए डिलीवरी अनुमान को 3.1 गीगावाट से घटाकर 3.0 गीगावाट कर दिया है। वहीं, वित्त वर्ष 2028 के लिए उन्होंने 3.5 गीगावाट से घटाकर 3.2 गीगावाट कर दिया है।
एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम
ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने इस स्टॉक को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 64 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। नुवाना इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी सुजलॉन एनर्जी के लिए BUY टैग दिया है। हालांकि, इस ब्रोकरेज हाउस ने 60 रुपये से घटाकर टारगेट प्राइस को 55 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
5 साल में 833% चढ़ा शेयर
भले ही स्टॉक दो साल से संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 420 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का भाव 833 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, 10 साल में यह स्टॉक 268 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।