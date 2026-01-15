₹70 पर जाएगा चर्चित एनर्जी कंपनी का यह शेयर, विदेशी निवेशकों ने खरीदे हैं 14.21 करोड़ शेयर

संक्षेप: ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर तिमाही के अंत में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 9.24% रह गई, जो सितंबर तिमाही में 10.16% थी। यानी DIIs ने करीब 12.65 करोड़ शेयर बेच दिए।

Suzlon Energy Ltd Share: दिसंबर 2025 तिमाही में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) और रिटेल निवेशकों ने कंपनी के शेयर बेचे, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सुजलॉन का शेयर करीब 11% गिरा, वहीं नवंबर 2025 से अब तक इसमें 18% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर तिमाही के अंत में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 9.24% रह गई, जो सितंबर तिमाही में 10.16% थी। यानी DIIs ने करीब 12.65 करोड़ शेयर बेच दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल म्यूचुअल फंड्स ने भी सुजलॉन में थोड़ी कटौती की है। Q3 में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 4.91% से घटकर 4.82% रह गई, यानी 9 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह रही कि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड, जिसकी हिस्सेदारी सितंबर 2025 में 1.02% थी, दिसंबर तिमाही में बड़े शेयरहोल्डर्स की सूची से बाहर हो गया। हालांकि, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ नए फंड्स ने इसमें एंट्री ली है, भले ही कुल हिस्सेदारी घटी हो।

रिटेल निवेशकों ने भी इस तिमाही में मुनाफावसूली या सतर्कता दिखाई। करीब 1.08 करोड़ शेयर बेचने के बाद रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 10 बेसिस पॉइंट घट गई। दिसंबर 2025 के अंत तक 55.71 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशकों के पास सुजलॉन के 39.07% शेयर थे, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 39.17% था। यानी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई, लेकिन रिटेल निवेशकों की संख्या और पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। इसके उलट, विदेशी निवेशकों ने सुजलॉन पर भरोसा दिखाया है। FPIs ने दिसंबर तिमाही में 14.21 करोड़ शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 22.70% से बढ़कर 23.73% हो गई।