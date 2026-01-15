Hindustan Hindi News
Suzlon Energy Ltd Share may go up to 70 rupees expert says buy fpi raise stake
₹70 पर जाएगा चर्चित एनर्जी कंपनी का यह शेयर, विदेशी निवेशकों ने खरीदे हैं 14.21 करोड़ शेयर

₹70 पर जाएगा चर्चित एनर्जी कंपनी का यह शेयर, विदेशी निवेशकों ने खरीदे हैं 14.21 करोड़ शेयर

संक्षेप:

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर तिमाही के अंत में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 9.24% रह गई, जो सितंबर तिमाही में 10.16% थी। यानी DIIs ने करीब 12.65 करोड़ शेयर बेच दिए।

Jan 15, 2026 12:50 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Suzlon Energy Ltd Share: दिसंबर 2025 तिमाही में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) और रिटेल निवेशकों ने कंपनी के शेयर बेचे, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सुजलॉन का शेयर करीब 11% गिरा, वहीं नवंबर 2025 से अब तक इसमें 18% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर तिमाही के अंत में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 9.24% रह गई, जो सितंबर तिमाही में 10.16% थी। यानी DIIs ने करीब 12.65 करोड़ शेयर बेच दिए।

क्या है डिटेल

म्यूचुअल फंड्स ने भी सुजलॉन में थोड़ी कटौती की है। Q3 में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 4.91% से घटकर 4.82% रह गई, यानी 9 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह रही कि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड, जिसकी हिस्सेदारी सितंबर 2025 में 1.02% थी, दिसंबर तिमाही में बड़े शेयरहोल्डर्स की सूची से बाहर हो गया। हालांकि, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ नए फंड्स ने इसमें एंट्री ली है, भले ही कुल हिस्सेदारी घटी हो।

रिटेल निवेशकों ने भी इस तिमाही में मुनाफावसूली या सतर्कता दिखाई। करीब 1.08 करोड़ शेयर बेचने के बाद रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 10 बेसिस पॉइंट घट गई। दिसंबर 2025 के अंत तक 55.71 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशकों के पास सुजलॉन के 39.07% शेयर थे, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 39.17% था। यानी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई, लेकिन रिटेल निवेशकों की संख्या और पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। इसके उलट, विदेशी निवेशकों ने सुजलॉन पर भरोसा दिखाया है। FPIs ने दिसंबर तिमाही में 14.21 करोड़ शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 22.70% से बढ़कर 23.73% हो गई।

शेयरों के हाल

बुधवार को सुजलॉन का शेयर 0.6% की तेजी के साथ ₹49.01 पर बंद हुआ और कंपनी का मार्केट कैप ₹67,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा। हालांकि, शेयर अब भी अपने 52-वीक हाई ₹74.30 से करीब 34% नीचे है। ब्रोकरेज हाउसेज का नजरिया मिला-जुला है—नुवामा ने ₹60 के टारगेट के साथ ‘होल्ड’ रेटिंग दी है, जबकि JM Financial ने बेहतर डिस्पैच और मुनाफे की उम्मीद में ₹70 के टारगेट के साथ ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
