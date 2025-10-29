सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 4% की तेजी, इस नए अधिकारी की नियुक्ति से निवेशक खुश
ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में आज उछाल है। कंपनी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मैनेजमेंट में नई एंट्री है। कंपनी को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिल गया है। सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राहुल जैन को मुख्य नया वित्तीय अधिकारी बनाया है। वो इस पद पर 15 दिसंबर 2025 से ज्वाइन कर लेंगे। बता दें, राहुल जैन इससे पहले एसआरएफ लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। उन्होंने करीब 17 साल इस कंपनी को दिया है।
सुजलॉन के सीएफओ रहे हिमांशु मूडी ने अगस्त में अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने Samaan Capital ज्वाइन कर लिया था। उन्हें वहां डिप्टी सीईओ बनाया गया था।
4% से अधिक उछला सुजलॉन एनर्जी का शेयर
बीएसई में कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी का शेयर बीएसई में 56.43 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 58.77 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
इस साल संघर्ष कर रहा है सुजलॉन का शेयर
2025 में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 11 प्रतिशत नीचे गिरा है। वहीं, एक साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर करीब 16 प्रतिशत टूट चुका है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की तेजी आई है। सुजलॉन एनर्जी का 52 वीक हाई 74.30 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 46 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 79653 करोड़ रुपये का है।
2 साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 80 प्रतिशत की तेजी की देखने को मिली है। वहीं, 3 साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 613 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1522 प्रतिशत का लाभ मिला है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।