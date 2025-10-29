Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Suzlon Energy Ltd share jumps 4 percent compant appointed new CFO
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 4% की तेजी, इस नए अधिकारी की नियुक्ति से निवेशक खुश

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 4% की तेजी, इस नए अधिकारी की नियुक्ति से निवेशक खुश

संक्षेप: ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में आज उछाल है। कंपनी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मैनेजमेंट में नई एंट्री है।

Wed, 29 Oct 2025 01:18 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रीन एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में आज उछाल है। कंपनी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मैनेजमेंट में नई एंट्री है। कंपनी को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिल गया है। सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राहुल जैन को मुख्य नया वित्तीय अधिकारी बनाया है। वो इस पद पर 15 दिसंबर 2025 से ज्वाइन कर लेंगे। बता दें, राहुल जैन इससे पहले एसआरएफ लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। उन्होंने करीब 17 साल इस कंपनी को दिया है।

सुजलॉन के सीएफओ रहे हिमांशु मूडी ने अगस्त में अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने Samaan Capital ज्वाइन कर लिया था। उन्हें वहां डिप्टी सीईओ बनाया गया था।

ये भी पढ़ें:20% चढ़ा यह 30 रुपये से कम कीमत वाला स्टॉक, AI चिप्स बनाने के लिए साइन किया MoU

4% से अधिक उछला सुजलॉन एनर्जी का शेयर

बीएसई में कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी का शेयर बीएसई में 56.43 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 58.77 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

इस साल संघर्ष कर रहा है सुजलॉन का शेयर

2025 में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 11 प्रतिशत नीचे गिरा है। वहीं, एक साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर करीब 16 प्रतिशत टूट चुका है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की तेजी आई है। सुजलॉन एनर्जी का 52 वीक हाई 74.30 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 46 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 79653 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख के नीचे नहीं आएगा सोना, खरीदने का अच्छा मौका! गिर चुका करीब ₹13000 भाव

2 साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 80 प्रतिशत की तेजी की देखने को मिली है। वहीं, 3 साल में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 613 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1522 प्रतिशत का लाभ मिला है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।