538% बढ़ गया इस कंपनी का प्रॉफिट, टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, शेयर खरीदने की लूट, ₹60 पर आया भाव

Tue, 4 Nov 2025 01:36 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Suzlon Energy Ltd Q2 Result: रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अब तक का सबसे बेहतरीन तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 538% की जबरदस्त छलांग के साथ बढ़कर ₹1,279 करोड़ पहुंच गया है। यह सुजलॉन के इतिहास का पिछले 30 सालों में सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा है। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद सुजलॉन एनर्जी का शेयर एनएसई पर सुबह 11:15 बजे ₹60.10 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 1.5% अधिक है।

रेवेन्यू और परिचालन प्रदर्शन में बड़ी बढ़त

कंपनी की परिचालन आय वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 85% बढ़कर ₹3,866 करोड़ पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से विंड टरबाइन जनरेटर (WTG) सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन और अधिक डिलीवरी के कारण संभव हुआ। कंपनी ने इस तिमाही में भारत में अब तक की सबसे अधिक Q2 विंड टरबाइन डिलीवरी दर्ज की – कुल 565 मेगावॉट (MW), जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 256 MW थी।

EBITDA दोगुना, मार्जिन में सुधार

कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय) ₹721 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹294 करोड़ से अधिक से दोगुना है। कर पूर्व लाभ बढ़कर ₹562.50 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹201.58 करोड़ था। कंपनी ने इस तिमाही में ₹717 करोड़ के अतिरिक्त डिफर्ड टैक्स एसेट्स को मान्यता दी, जिससे निचली रेखा पर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई।

ऑर्डर बुक और नकदी स्थिति में मजबूती

सुजलॉन का कुल ऑर्डर बुक 6.2 गीगावॉट (GW) से अधिक पर पहुंच गया है, जिसमें FY26 की पहली छमाही में 2 GW से अधिक नए ऑर्डर शामिल हैं। यह आने वाले तिमाहियों के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता प्रदान करता है। कंपनी ने 30 सितंबर 2025 तक ₹1,480 करोड़ का समेकित शुद्ध नकद स्थिति दर्ज की।

कर्मचारियों के लिए ESOP आवंटन

इस तिमाही में कंपनी के बोर्ड ने ESOP 2022 योजना के तहत कई इक्विटी शेयर आवंटन किए। सुजलॉन ने यह भी कहा कि भारत में घरेलू विंड एनर्जी सेक्टर की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। सरकार की हालिया नीतिगत पहलों (जैसे विंड टरबाइन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार कार्यक्रम) से इस सेक्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है।

