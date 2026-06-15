2 दिन में 16 गुना से ज्यादा दांव, 49% चल रहा GMP, दांव लगाने का अब भी है मौका
मुख्य बातें
- सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में 62 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं
- IPO में कंपनी के शेयर का दाम 127 रुपये है
- दो दिन में सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ पर 16 गुना से ज्यादा दांव लग गाय है
- कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है
एक छोटी कंपनी सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ को शुरुआती 2 दिन में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ पर शुरुआती दो दिन में 16 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का अब भी मौका है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 15 जून तक खुला हुआ है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 49 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 जून को खुला था।
127 रुपये शेयर का दाम, 62 रुपये पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम
सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) के आईपीओ में शेयर का दाम 127 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 62 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर 189 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन करीब 49 पर्सेंट के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 16 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 18 जून को बाजार में लिस्ट होंगे। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।
2 दिन में IPO पर लग गया 16 गुना से ज्यादा दांव
सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) के आईपीओ में शुरुआती दो दिन में 16.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 19.16 गुना दांव लगा है। वहीं, शुरुआत के दो दिन में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 21.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। दो दिन में सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 7.31 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,54,000 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाई के विस्तार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।
क्या करती है कंपनी?
सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) की शुरुआत साल 2007 में हुई है। कंपनी एल्युमीनियम और कॉपर बेस्ड इलेक्ट्रिकल वाइडिंग वायर्स, कंडक्टर्स, अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस और साइज की पावर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में वाइडिंग वायर्स और स्ट्रिप्स शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, कॉइल्स, अल्टरनेटर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी पावर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। विशाल जैन और महक जैन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। IPO से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 92.47 पर्सेंट थी, जो कि अब 66.97 पर्सेंट रह जाएगी। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।