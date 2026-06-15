2 दिन में 16 गुना से ज्यादा दांव, 49% चल रहा GMP, दांव लगाने का अब भी है मौका

एक छोटी कंपनी सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ को शुरुआती 2 दिन में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ पर शुरुआती दो दिन में 16 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का अब भी मौका है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 15 जून तक खुला हुआ है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 49 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 जून को खुला था।

127 रुपये शेयर का दाम, 62 रुपये पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम

सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) के आईपीओ में शेयर का दाम 127 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 62 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर 189 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन करीब 49 पर्सेंट के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 16 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 18 जून को बाजार में लिस्ट होंगे। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

2 दिन में IPO पर लग गया 16 गुना से ज्यादा दांव

सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) के आईपीओ में शुरुआती दो दिन में 16.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 19.16 गुना दांव लगा है। वहीं, शुरुआत के दो दिन में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 21.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। दो दिन में सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 7.31 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,54,000 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाई के विस्तार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।