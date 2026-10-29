₹30 करोड़ से बढ़कर ₹77 करोड़ हो गया इस बैंक का मुनाफा, ₹132 का है शेयर, अब रहेगी नजर!

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Suryoday Small Finance Bank Q2 Result: सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक को सितंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के 30 करोड़ रुपये से बढ़कर 77 करोड़ रुपये हो गया। यानी बैंक का मुनाफा करीब 2.57 गुना हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 157% की बढ़ोतरी है। इस दौरान बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बता दें कि शेयर बाजार में आज बैंक का यह शेयर 1.32% गिरकर 132 रुपये पर बंद हुआ है। अब कल शुक्रवार को कारोबार के दौरान यह शेयर फोकस में रह सकता है।

NII और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 43% बढ़कर 369 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 258 करोड़ रुपये थी। NII का मतलब बैंक को कर्ज पर मिलने वाले ब्याज और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर होता है। वहीं, बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 84.8% बढ़कर 146 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 79 करोड़ रुपये था। इससे बैंक की मुख्य बैंकिंग गतिविधियों से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी का पता चलता है।

खराब कर्ज के आंकड़ों में मिला-जुला असर बैंक के खराब कर्ज यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिला। बैंक का ग्रॉस NPA (GNPA) रेशियो पिछली तिमाही के 6.5% से घटकर 2.97% पर आ गया। यह कुल कर्ज में खराब कर्ज के हिस्से को दिखाता है। हालांकि, नेट NPA (NNPA) रेशियो बढ़कर 1.54% हो गया, जो पिछली तिमाही में 1.2% था। नेट NPA में प्रावधानों यानी संभावित नुकसान के लिए अलग रखी गई रकम को ध्यान में रखा जाता है।

शेयर में आई गिरावट बैंक के तिमाही नतीजों के बीच 29 अक्टूबर को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में शेयर 1.32% नीचे आकर ₹132 पर बंद हुआ।