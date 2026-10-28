सर्वे रिपोर्ट: फेस्टिव शॉपिंग पर किस राज्य में Gen Z कैसे और कितना करते हैं खर्च?

मुख्य बातें

त्योहारों के दौरान युवाओं की खरीदारी की पसंद और खर्च करने का तरीका अलग-अलग राज्यों में बदल जाता है।

भारत में फेस्टिव शॉपिंग पर YouGov और Rukam Capital की सर्वे रिपोर्ट आई है। दिवाली और दूसरे त्योहारों पर खरीदारी के मामले में देश के युवाओं की पसंद अलग-अलग है। भारत कहीं फैशन और मिठाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो कहीं गिफ्ट, ज्वेलरी और घूमने-फिरने पर।

YouGov और Rukam Capital की स्टडी 'जेन जी: ए डीप डाइव इन इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंज्यूमर कोहोर्ट' में यह बात सामने आई है। इस सर्वे में देश के 18 राज्यों के 18 से 29 साल की उम्र के 4,002 युवाओं को शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारों के दौरान युवाओं की खरीदारी की पसंद और खर्च करने का तरीका अलग-अलग राज्यों में बदल जाता है।

उत्तर भारत में त्योहारों पर ज्यादा खर्च करने का चलन है, जबकि दक्षिण भारत के युवा परंपरा के साथ अपनी पसंद के मुताबिक खरीदारी करना पसंद करते हैं। पूर्वी भारत में ऑनलाइन सर्च और अचानक खरीदारी का असर ज्यादा है, जबकि पश्चिम भारत के युवा अनुभवों पर खर्च करने में दिलचस्पी दिखाते हैं।

हर युवा खरीदारी के लिए पहले से बजट तय नहीं करता स्टडी के मुताबिक, देश के 60 प्रतिशत Gen Z युवा बड़े त्योहारों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इनमें 25 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जो त्योहारों के दौरान काफी ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि 35 प्रतिशत का खर्च कुछ हद तक बढ़ जाता है।

उत्तर भारत में यह ट्रेंड ज्यादा मजबूत है। दिल्ली और पंजाब के 65 प्रतिशत युवाओं ने त्योहारों पर ज्यादा खर्च करने की बात कही। राजस्थान में ऐसे युवाओं की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत रही।

हालांकि, हर युवा खरीदारी के लिए पहले से बजट तय नहीं करता। सर्वे में 40 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे पहले से तय खरीदारी और अचानक होने वाली खरीदारी, दोनों करते हैं। वहीं, 31 प्रतिशत युवा ज्यादातर प्लानिंग के साथ खरीदारी करते हैं और 16 प्रतिशत की खरीदारी मुख्य रूप से अचानक लिए गए फैसलों पर निर्भर करती है।

किस राज्य में युवा कैसे करते हैं खर्च राज्यों की बात करें तो ओडिशा में 53 प्रतिशत युवा प्लानिंग के साथ-साथ अचानक खरीदारी भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 45 प्रतिशत और कर्नाटक में 44 प्रतिशत रहा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 37 प्रतिशत युवाओं ने परिवार की उम्मीदों को ज्यादा खर्च करने की वजह माना।

बिहार: यहां त्योहारों पर खाने-पीने की चीजों की सबसे ज्यादा मांग है। 59 प्रतिशत युवा इस कैटेगरी पर खर्च करते हैं। इसके बाद फैशन पर 51 प्रतिशत, गिफ्ट पर 43 प्रतिशत और धार्मिक सामान पर 41 प्रतिशत खर्च करने वाले युवा हैं।

छत्तीसगढ़: यहां 61 प्रतिशत युवाओं ने फैशन पर खर्च करने की बात कही। इसके अलावा 45 प्रतिशत खाने-पीने की चीजों, 39 प्रतिशत होम डेकोर और 37 प्रतिशत गिफ्ट पर खर्च करते हैं।

पंजाब: यहां 54 प्रतिशत युवा खाने-पीने की चीजों और 48 प्रतिशत गिफ्ट पर खर्च करते हैं। फैशन पर खर्च करने वालों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है।

तेलंगाना: यहां 56 प्रतिशत युवा खाने-पीने की चीजों पर, जबकि 53 प्रतिशत फैशन पर खर्च करते हैं।

आंध्र प्रदेश: यहां 53 प्रतिशत युवाओं की प्राथमिकता खाने-पीने की चीजें हैं। इसके बाद 46 प्रतिशत फैशन और 45 प्रतिशत पारंपरिक या धार्मिक सामान पर खर्च करते हैं।

पश्चिम बंगाल: यहां 53 प्रतिशत युवा फैशन और 47 प्रतिशत खाने-पीने की चीजों पर खर्च करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च करने वाले युवाओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है, जबकि 33 प्रतिशत युवा बाहर खाना पसंद करते हैं।

दिल्ली: यहां 43 प्रतिशत युवा पारंपरिक या धार्मिक सामान खरीदते हैं, जबकि 42 प्रतिशत गिफ्ट पर खर्च करते हैं।

केरल: यहां त्योहारों के दौरान घूमने-फिरने पर भी खर्च करने का चलन है। 31 प्रतिशत युवाओं ने यात्रा पर खर्च करने की बात कही।

गुजरात: यहां 29 प्रतिशत युवा यात्रा और 28 प्रतिशत बाहर खाना खाने पर खर्च करते हैं।