Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47% रही। इस अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार का कुल मूल्य लगभग 123 अरब टका था। अमेरिका 8.46% हिस्सेदारी के साथ भारत के बिल्कुल करीब था।

भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर

भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। यह इस रिजन में बदलते ट्रेड ट्रेंड और पड़ोसी बाजारों पर बांग्लादेश की बढ़ती निर्भरता को साफ तौर पर दिखाता है।

बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (BBS) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, फरवरी महीने में बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47% रही। इस अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार का कुल मूल्य लगभग 123 अरब टका था। अमेरिका 8.46% हिस्सेदारी के साथ भारत के बिल्कुल करीब था, जबकि चीन ने 21% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। बता दें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। नई सरकार के बाद अब इसमें सुधार दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:मस्क बनने वाले हैं खरबपति, एक ही दिन में 45 अरब डॉलर पीटे, $722 अरब पर पहुंचे

अमेरिकी बाजार की बदलती तस्वीर

यह ध्यान रखना जरूरी है कि साल 2025 के दौरान अमेरिका ने मई, अगस्त और दिसंबर जैसे कई महीनों में अस्थायी रूप से भारत को पीछे छोड़ दिया था। इन महीनों में बांग्लादेश के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.6% तक पहुंच गई थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी 8.09% रह गई थी। विशेषज्ञ इसे एक अस्थायी उतार-चढ़ाव मानते हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिका से आयात में उछाल के कारण हुआ।

ये भी पढ़ें:जल संकट के बहाने चीन से हाथ मिला रहा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दे दिए साफ संकेत

इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य कारण

बढ़ता अमेरिकी आयात: बांग्लादेश ने एलपीजी, कपास और गेहूं जैसे उत्पादों का अमेरिका से आयात बढ़ाया है, जिससे उसकी व्यापार रैंकिंग में सुधार हुआ है।

भारत के साथ व्यापार में बाधाएं: बांग्लादेश के उद्योगपतियों के अनुसार, भारत की व्यापारिक बाधाएं (जैसे आयात सीमाएं और सीमा शुल्क में देरी) और बढ़ते राजनीतिक तनाव ने भारत के साथ व्यापार को प्रभावित किया है।

चीन का दबदबा: चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। बांग्लादेश औद्योगिक कच्चे माल, मशीनरी और रेडीमेड वस्तुओं के लिए चीन से होने वाले आयात पर काफी हद तक निर्भर है।

ये भी पढ़ें:LPG, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर HPCL, इंडियन ऑयल और BPCL का बड़ा अपडेट

अन्य प्रमुख ट्रेडिंग पार्टर

बांग्लादेश के अन्य ट्रेडिंग पार्टनर में इंडोनेशिया चौथे स्थान पर रहा। इसके मुख्य निर्यात कोयला, खाद्य तेल, औद्योगिक कच्चा माल रहा। साथ ही, ब्राजील बांग्लादेश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। बांग्लादेश ब्राजील से मुख्य रूप से सोयाबीन, चीनी, खाद्य तेल और कृषि उत्पाद का आयात करता है।

बांग्लादेश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका का उदय उसके ग्लोबल ट्रेड संबंधों के विविधीकरण का संकेत है। हालांकि, वे भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार लाभों का दोहन करने पर भी जोर देते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Bangladesh India Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,