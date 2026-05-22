भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर
बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47% रही। इस अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार का कुल मूल्य लगभग 123 अरब टका था। अमेरिका 8.46% हिस्सेदारी के साथ भारत के बिल्कुल करीब था।
भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। यह इस रिजन में बदलते ट्रेड ट्रेंड और पड़ोसी बाजारों पर बांग्लादेश की बढ़ती निर्भरता को साफ तौर पर दिखाता है।
बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (BBS) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, फरवरी महीने में बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47% रही। इस अवधि के दौरान भारत के साथ व्यापार का कुल मूल्य लगभग 123 अरब टका था। अमेरिका 8.46% हिस्सेदारी के साथ भारत के बिल्कुल करीब था, जबकि चीन ने 21% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। बता दें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। नई सरकार के बाद अब इसमें सुधार दिख रहा है।
अमेरिकी बाजार की बदलती तस्वीर
यह ध्यान रखना जरूरी है कि साल 2025 के दौरान अमेरिका ने मई, अगस्त और दिसंबर जैसे कई महीनों में अस्थायी रूप से भारत को पीछे छोड़ दिया था। इन महीनों में बांग्लादेश के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.6% तक पहुंच गई थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी 8.09% रह गई थी। विशेषज्ञ इसे एक अस्थायी उतार-चढ़ाव मानते हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिका से आयात में उछाल के कारण हुआ।
इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य कारण
बढ़ता अमेरिकी आयात: बांग्लादेश ने एलपीजी, कपास और गेहूं जैसे उत्पादों का अमेरिका से आयात बढ़ाया है, जिससे उसकी व्यापार रैंकिंग में सुधार हुआ है।
भारत के साथ व्यापार में बाधाएं: बांग्लादेश के उद्योगपतियों के अनुसार, भारत की व्यापारिक बाधाएं (जैसे आयात सीमाएं और सीमा शुल्क में देरी) और बढ़ते राजनीतिक तनाव ने भारत के साथ व्यापार को प्रभावित किया है।
चीन का दबदबा: चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। बांग्लादेश औद्योगिक कच्चे माल, मशीनरी और रेडीमेड वस्तुओं के लिए चीन से होने वाले आयात पर काफी हद तक निर्भर है।
अन्य प्रमुख ट्रेडिंग पार्टर
बांग्लादेश के अन्य ट्रेडिंग पार्टनर में इंडोनेशिया चौथे स्थान पर रहा। इसके मुख्य निर्यात कोयला, खाद्य तेल, औद्योगिक कच्चा माल रहा। साथ ही, ब्राजील बांग्लादेश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। बांग्लादेश ब्राजील से मुख्य रूप से सोयाबीन, चीनी, खाद्य तेल और कृषि उत्पाद का आयात करता है।
बांग्लादेश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका का उदय उसके ग्लोबल ट्रेड संबंधों के विविधीकरण का संकेत है। हालांकि, वे भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार लाभों का दोहन करने पर भी जोर देते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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