स्पेसएक्स को पछाड़ दुनिया का सबसे बड़ा IPO लेकर आई एंथ्रोपिक, 81.31 अरब डॉलर जुटाए
मुख्य बातें
- Anthropic IPO: कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए करीब 81.31 अरब डॉलर जुटाए हैं
- इस आधार पर एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है
- जून 2026 में स्पेसएक्स का 75 अरब डॉलर आईपीओ आया था
- उस वक्त यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO आया था
एलन मस्क की स्पेसएक्स को पछाड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने दुनिया के सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए करीब 81.31 अरब डॉलर जुटाए हैं। IPO में कंपनी के शेयर 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर जारी किए गए हैं। इस आधार पर एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। बता दें जून 2026 में स्पेसएक्स का 75 अरब डॉलर आईपीओ आया था। उस वक्त यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO था।
IPO को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स
ब्लूमबर्ग के मुताबिक एंथ्रोपिक ने अपने IPO के तहत करीब 98 करोड़ शेयर पेश किए। निवेशकों की मजबूत मांग को देखते हुए कंपनी ने इश्यू का साइज बढ़ाया। कंपनी के शेयर नैस्डैक पर ANT टिकर के साथ लिस्ट होने जा रहे हैं।
एन्थ्रोपिक ने अपने IPO के जरिए पहले ही 81 बिलियन डॉलर से ज्यादा जुटा लिए हैं। इसके अलावा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और AMD जैसी टेक कंपनियों के एक समूह ने IPO की कीमत पर ही कंपनी में 26 बिलियन डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। इससे जुटाई गई कुल रकम 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगी।
Claude AI बनाती है एंथ्रोपिक
एंथ्रोपिक की स्थापना 2021 में हुई थी। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित Claude चैटबॉट और AI मॉडल डेवलप करती है। इसकी प्रमुख कंपटीटर कंपनियों में OpenAI, गूगल और Meta शामिल हैं।
कमाई बढ़ी, लेकिन खर्च और घाटा भी बड़ी चुनौती
30 सितंबर को समाप्त हुए नौ महीनों में, एंथ्रोपिक की रेवेन्यू 33.24 अरब डॉलर रह, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 1,200% अधिक है। कंपनी ने इसी अवधि के लिए 104 अरब डॉलर का नेट लॉस भी दर्ज किया, हालांकि इसमें से अधिकतर हिस्सा कन्वर्टिबल नोट्स और डेरिवेटिव लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू में बदलाव के कारण था। 2025 के इन्हीं नौ महीनों में, एंथ्रोपिक को 25.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था।
कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती AI मॉडल तैयार करने और उन्हें चलाने पर होने वाला भारी खर्च है। इसके लिए बड़े डेटा सेंटर, महंगे AI चिप और कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत पड़ती है। कंपनी ने आने वाले वर्षों में कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 900 अरब डॉलर खर्च करने की बात कही है।
निवेशकों के सामने क्या हैं रिस्क?
एंथ्रोपिक की तेज ग्रोथ के बावजूद इसके सामने कई चुनौतियां हैं। AI सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डेटा सेंटर पर भारी निवेश, कंप्यूटिंग लागत और भविष्य में मुनाफा बनाए रखने की क्षमता कंपनी के लिए अहम होंगी। इसके अलावा AI से जुड़े सरकारी नियम और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं।
इस IPO से साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है। हालांकि इतनी बड़ी वैल्यूएशन को भविष्य में सही साबित करना एंथ्रोपिक के लिए बड़ी चुनौती होगी।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें