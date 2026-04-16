₹100 करोड़ की डील ने बदली किस्मत! 16% उछला यह रियल एस्टेट स्टॉक, आपने लगाया दांव?
Suraj Estate Developers 100cr deal: सूरज एस्टेट डेवलपर्स (Suraj Estate Developers) के शेयरों में 16% की तेज उछाल देखने को मिली है, जिसकी वजह मुंबई के दादर में ₹100 करोड़ GDV वाले नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदना है। इस खबर से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
Suraj Estate Developers 100cr deal: रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स (Suraj Estate Developers) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी के शेयर एक ही दिन में करीब 16% तक उछल गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई के दादर (वेस्ट) इलाके में एक नई लैंड डील है। कंपनी ने इस जमीन को करीब ₹18 करोड़ की कुल लागत (कैश + एरिया) में हासिल किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट से संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) करीब ₹100 करोड़ बताई जा रही है। आसान भाषा में समझें तो कंपनी इस जमीन पर नया प्रोजेक्ट बनाकर लगभग ₹100 करोड़ का बिजनेस करने की उम्मीद कर रही है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है।
यह जमीन मुंबई के दादर जैसे प्राइम लोकेशन में है, जहां रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। कंपनी इस प्लॉट पर री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें करीब 0.18 लाख स्क्वॉयर फीट का सेलएबल एरिया तैयार किया जाएगा, यानी कंपनी पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर नया प्रोजेक्ट बनाएगी और उसे बेचकर मुनाफा कमाएगी। यही वजह है कि बाजार ने इस खबर को पॉजिटिव तरीके से लिया और शेयर में तेजी आ गई।
अगर शेयर के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई ₹398 से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाल की तेजी यह दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है। वहीं, यह अपने 52 हफ्ते के लो ₹168.80 से काफी ऊपर आ चुका है, जो संकेत देता है कि इसमें रिकवरी का ट्रेंड चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹1,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, यानी यह एक स्मॉल-कैप कंपनी है, जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही रहता है।
शेयर परफॉर्मेंस
सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (Suraj Estate Developers Ltd) के शेयर खबर लिखे जाते समय 16 अप्रैल (10:50am) को 12.52% उछलकर ₹255.65 के स्तर पर कोराबार कर रहे थे। पिछले कुछ समय से यह स्टॉक उतार-चढ़ाव के दौर में था और अपने 52-वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज की तेजी ने इसमें नई जान फूंक दी है।
इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी लोकेशन पर नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा शेयर की कीमतों को तेजी से ऊपर ले जा सकती है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जैसे प्रोजेक्ट की टाइमिंग, डिमांड, कीमतें और कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता। इसलिए, यह तेजी भले ही आकर्षक लगे, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी और रिसर्च जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।