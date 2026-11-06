रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी मिली तो क्या मिलेगी पूरी सैलरी और पेंशन? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

मुख्य बातें

Supreme Court Pension Rule: रिटायरमेंट के बाद अगर किसी सरकारी अधिकारी को दोबारा सरकारी पद पर नियुक्ति मिलती है, तो क्या उसे नई नौकरी की पूरी सैलरी के साथ पुरानी नौकरी की पेंशन भी मिल सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों में नई नियुक्ति की सैलरी तय करते समय पहले की सरकारी सेवा से मिलने वाली पेंशन को समायोजित करना ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अदालत ने साफ किया कि यह मामला उन नियुक्तियों से जुड़ा है, जहां संबंधित सेवा नियमों में ‘Pay Minus Pension’ का प्रावधान मौजूद है।

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह मामला उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UPSC (Uttarakhand Public Service Commission) से जुड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एम. सी. भंडारी भारतीय सेना से 30 अगस्त 2006 को रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें 3 नवंबर 2006 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नई नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी तय करते समय उन्हें पहले की सेवा से मिलने वाली ₹17,627 मासिक पेंशन को समायोजित किया गया। आयोग के एक अन्य सदस्य के वेतन के मामले में भी इसी तरह का प्रावधान लागू हुआ। दोनों अधिकारियों ने इस नियम को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों के पक्ष में दिया था फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अप्रैल 2010 में रेगुलेशन 7(2) को असंवैधानिक मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। अधिकारियों का तर्क था कि पेंशन की राशि को नई नौकरी की सैलरी से घटाना उचित नहीं है, बाद में उत्तराखंड सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी और एन. वी. अंजारिया की बेंच ने उत्तराखंड सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति उस समय लागू सेवा नियमों के तहत हुई थी,े यानी पद स्वीकार करते समय उन्हें उन शर्तों और लाभों की जानकारी थी, जो उस नियुक्ति से जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति में पहले से लागू नियम के तहत वेतन से पेंशन की राशि समायोजित करने का प्रावधान है, तो बाद में उस नियम को चुनौती देना उचित नहीं माना जा सकता।

‘समान काम के लिए समान वेतन’ का तर्क क्यों नहीं चला?

अधिकारियों ने इस मामले में ‘Equal Pay for Equal Work’ यानी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां यह सिद्धांत लागू नहीं होता। दोनों अधिकारियों की सैलरी किसी भेदभाव के कारण कम नहीं की गई थी, बल्कि उनके पद पर लागू सेवा नियमों के अनुसार तय की गई थी। अदालत ने यह भी माना कि अगर पुरानी पेंशन और नई नौकरी की पूरी सैलरी दोनों बिना किसी समायोजन के दी जाएं, तो कुल मिलने वाली रकम उस पद के वास्तविक वेतन से अधिक हो सकती है।

क्या 2008 का आदेश पीछे की तारीख से लागू किया गया?

मामले में एक और दलील यह थी कि 16 सितंबर 2008 के ऑफिस मेमोरेंडम को पुरानी नियुक्तियों पर लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति के समय से ही संबंधित सेवा नियम लागू थे। इसलिए 2008 का स्पष्टीकरण इस मामले में नियमों को पीछे की तारीख से लागू करने जैसा नहीं था। इस स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया था कि कुछ मामलों में पिछली सेवा की पेंशन को दोबारा नियुक्त किए गए चेयरमैन या सदस्यों के मूल वेतन से समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, दिव्यांगता या चोट से जुड़ी पेंशन को अलग रखा गया था।

देर से चुनौती देना भी पड़ा भारी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दोनों अधिकारियों ने पद संभालने और लंबे समय तक काम करने के बाद नियम को चुनौती दी। अदालत के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी पद को उससे जुड़े नियमों और शर्तों की जानकारी के साथ स्वीकार करता है, तो बाद में उन्हीं शर्तों पर सवाल उठाने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है। इस मामले में अधिकारियों ने नियुक्ति के दो साल से ज्यादा समय बाद और कार्यकाल खत्म होने के करीब पहुंचने पर कानूनी चुनौती दी थी।

आम पेंशनर्स के लिए इस फैसले का क्या मतलब ?

यह फैसला हर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पर एक जैसा लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति की पेंशन बंद हो जाएगी। इस फैसले का मुख्य संदेश यह है कि अगर किसी दोबारा सरकारी नियुक्ति पर लागू सेवा नियमों में पेंशन को सैलरी तय करते समय समायोजित करने का प्रावधान है, तो सरकार उस नियम के अनुसार वेतन तय कर सकती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद को स्वीकार करने से पहले कर्मचारी को उस नियुक्ति के सर्विस रूल्स, वेतन संरचना और पेंशन से जुड़े प्रावधानों को ध्यान से समझ लेना चाहिए।