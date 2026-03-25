टेलीकॉम सेक्टर में हलचल! सुनील मित्तल छोड़ेंगे पद, अब किसको मिली जिम्मेदार ?
एयरटेल अफ्रीका (Airtel Africa) में बड़ा लीडरशिप बदलाव होने जा रहा है, जहां सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal) जुलाई 2026 में चेयरमैन पद से रिटायर होंगे। उनकी जगह गोपाल विट्ठल (Gopal Vittal) नए नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। यह बदलाव कंपनी की सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा है।
टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal) अब एयरटेल अफ्रीका (Airtel Africa) के चेयरमैन पद से रिटायर होने जा रहे हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 में होने वाली AGM (Annual General Meeting) के बाद मित्तल अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। उनके स्थान पर गोपाल विट्ठल (Gopal Vittal) को नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाएगा। यह बदलाव कंपनी की लंबी अवधि की सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे लीडरशिप ट्रांजिशन को स्मूद रखा जा सके। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
14 अफ्रीकी देशों में विस्तार
मित्तल ने 2019 में कंपनी की लिस्टिंग के बाद से एयरटेल अफ्रीका (Airtel Africa) को मजबूत दिशा दी और इसे 14 अफ्रीकी देशों में विस्तार दिलाया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने न सिर्फ ग्रोथ हासिल की, बल्कि FTSE 100 जैसी बड़ी लिस्टिंग में भी अपनी जगह बनाई। अब उनके रिटायरमेंट के साथ कंपनी एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां गोपाल विट्टल की अगुवाई में आगे की रणनीति तय होगी।
कौन बनेगा चेयरमैन?
इस बदलाव के साथ ही मित्तल परिवार की भागीदारी भी बनी रहेगी, क्योंकि श्रविन भारती मित्तल को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा। वहीं, कंपनी की गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाली डायरेक्टर अन्निका पौटियानेन (Annika Poutiainen) भी इस AGM के बाद पद छोड़ देंगी।
मजबूत मैनेजमेंट और रणनीति के दम पर ग्रोथ
यह लीडरशिप ट्रांजिशन एयरटेल अफ्रीका (Airtel Africa) के लिए एक बड़ा लेकिन योजनाबद्ध कदम है। कंपनी ने साफ संकेत दिया है कि मजबूत मैनेजमेंट और रणनीति के दम पर ग्रोथ जारी रहेगी और मित्तल भी जरूरत पड़ने पर कंपनी को सपोर्ट करते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।