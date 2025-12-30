Hindustan Hindi News
बाजार में उतरते ही धड़ाम हुआ यह शेयर, पहले ही दिन 24% टूटा, निवेशकों को झटका

सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के शेयर 20% की गिरावट के साथ 68.80 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और लुढ़ककर 65.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। यानी, कंपनी के शेयर पहले ही दिन 24% टूट गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 86 रुपये था।

Dec 30, 2025 11:49 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के शेयर मंगलवार को बाजार में उतरते ही धड़ाम हो गए हैं। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के शेयर मंगलवार को 20 पर्सेंट की गिरावट के साथ 68.80 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और लुढ़ककर 65.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। यानी, सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के शेयर पहले ही दिन 24 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। आईपीओ में सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के शेयर का दाम 86 रुपये था। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 32 करोड़ रुपये तक का है।

IPO पर लगा था 1.53 गुना दांव
सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के आईपीओ (Sundrex Oil IPO) को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी का आईपीओ टोटल 1.53 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1.90 गुना दांव लगा था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 1.01 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 1 गुना दांव लगा। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,75,200 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

क्या करती है कंपनी
सनड्रेक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड की शुरुआत साल 2010 में हुई है। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी हाई-परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव लुब्रिकैंट्स, ग्रीस और स्पेशियलिटी प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है। कंपनी भारत और पड़ोसी देशों में इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में इंडस्ट्रियल लुब्रिकैंट्स, ऑटोमोटिव लुब्रिकैंट्स और स्पेशियलिटी प्रॉडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी अपने ब्रांड के तहत प्रॉडक्ट्स बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज भी देती है। इन सर्विसेज में टोल ब्लेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग भी शामिल हैं।

IPO के डीटेल्स
सनड्रेक्स ऑयल कंपनी का आईपीओ (Sundrex Oil IPO) दांव लगाने के लिए 22 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 24 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 32 करोड़ रुपये तक का था। महेश सोंथालिया, शशांक सोंथालिया और अमन सोंथालिया कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100 पर्सेंट थी, जो कि अब 72 पर्सेंट रह गई है।

