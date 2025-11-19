AI पर बोले सुंदर पिचाई, बुलबुला फटने से सभी कंपनियों पर पड़ेगा असर

संक्षेप: गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के प्रमुख सुंदर पिचाई ने चेतावनी दी है कि अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बुलबुला फटता है तो इससे सभी कंपनियां प्रभावित होंगी। इस बीच गूगल ने अपना सबसे अपग्रेडेड एआई मॉडल, जेमिनी 3 पेश किया।

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के प्रमुख सुंदर पिचाई ने चेतावनी दी है कि अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बुलबुला फटता है तो इससे सभी कंपनियां प्रभावित होंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस साल तकनीकी उछाल को बढ़ावा देने वाले एआई निवेश के पीछे "अतार्किकता" मौजूद थी।न्यूज एजेंसियों के मुताबिक एक इंटरव्यू में पिचाई से पूछा गया कि क्या गूगल एआई बुलबुले के फटने से प्रभावित होगा, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी इससे अछूती नहीं रहेगी, हमारे सहित।

उन्होंने विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं की चेतावनी दी, जो पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक बिजली खपत का 1.5 प्रतिशत थी। पिचाई ने कहा कि नए ऊर्जा स्रोत विकसित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है।

एलन मस्क ने सुंदर पिचाई को एक शब्द में दिया जवाब गूगल ने अपना सबसे अपग्रेडेड एआई मॉडल, 'जेमिनी 3' पेश किया। इसके सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर पर एक दिलचस्प पोस्ट करते हुए लिखा, "Geminiii" - यहां 'जेमिनी' शब्द के अंत में अतिरिक्त 'i' जोड़े गए हैं, जो रोमन अंकों में तीन (3) को दर्शाता है।

इस पोस्ट पर गूगल के प्रतिद्वंद्वी एआई कंपनी xAI के सीईओ एलन मस्क ने भी एक घंटे के अंदर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बधाई।" पिचाई और मस्क दोनों की पोस्ट को लोगों ने खूब सराहा।

लोगों ने क्या कहा? एक व्यक्ति ने मस्क को जवाब देते हुए लिखा, “आपको कभी न कभी उनके साथ साझेदारी तो करनी ही होगी, आपसी सम्मान काफी गहरा है।” एक अन्य ने लिखा, “यह तो सच्ची दोस्ती है।” किसी ने कहा, “ऐसा मॉडल सोचिए जो इतना प्रभावशाली हो कि प्रतिस्पर्धी भी उसकी तारीफ करें।” एक और व्यक्ति ने लिखा, "मैं आप दोनों को बहुत पसंद करता हूं।"

Geminiii 3 क्या है गूगल केसीईओ सुंदर पिचाई ने इस एआई मॉडल को कंपनी का "सबसे बुद्धिमान" मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि यह "जेमिनी की सभी क्षमताओं को एक साथ जोड़ता है।"